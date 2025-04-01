批國會濫發記者證 立委質疑成紅色滲透破口

新黨副秘書長游智彬日前持記者證闖入立法院議場直播，並辱罵民進黨女性立委，引發輿論撻伐。（資料照）

2025/04/01 05:30

〔記者謝君臨、林哲遠、陳政宇／台北報導〕新黨副秘書長游智彬被控具有紅統背景，三月廿一日持「台灣威卜菸草減害網路媒體」的記者證闖入立法院議場直播，並辱罵民進黨女性立委，引發輿論撻伐。民進黨立委范雲批評，「威卜」根本是公關公司，創辦人還是民眾黨研究員王郁揚，竟一口氣申請了十三位媒體採訪證，是意圖滲透立院？媒體身分存疑的外部人士進入國會，絕非單一個案，要求立院徹查。

事實上，類似案例並非首次。民眾黨桃園市黨部前發言人馬治薇涉受中國資助參選，一審被依非法蒐集利用個人資料罪，處徒刑八個月；不料，馬卻被踢爆於去年九月廿七日在立院議場內直播，引發機密資訊外洩疑慮。對此，馬自稱她是以「草傳媒」身分進入立院，光明正大。巧的是，這兩案都與民眾黨相關。

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范雲質疑，一間登記遊說等業務的公關公司，申請十三張記者證混進立院，立法院長韓國瑜居然認為沒問題？立院濫發媒體採訪證，任由假記者直播羞辱立委，干預助理工作，國會尊嚴與自主性何在？立院應徹查。

民進黨團總召柯建銘說，韓國瑜造成立院亂象、無法無天、立院完全赤化，幾乎等於中國人民大會堂，他提出最嚴厲的指控；立院發了二一九七張記者證，除正常媒體外，大多是境外敵對勢力所指使，這何其嚴重。

民進黨立委陳亭妃指出，記者證應是讓媒體監督國會，而不是讓不明人士混入議場、干擾議事。這次事件已敲響警鐘，立院必須重新審視記者證的審核標準，避免國會變成任何人都能進出的地方。

「民眾黨到底還有什麼臉大談媒體自由、提什麼監督？」民進黨立委李柏毅說，立院發給「威卜」的十三張媒體證，除了跑到議場大鬧的游智彬外，其中還有四張是民眾黨人士拿到，這樣的媒體審核機制，讓國會安全暴露於風險之中。

對此，台灣威卜發布聲明，反駁其為菸草業公關公司。台灣威卜強調「我反菸，我驕傲」，請民進黨立委停止無謂政治操作，研議真正維護國民健康的「菸害防制法」修法草案。

根據公司網顯示，台灣威卜公司代表人為王郁揚，王為金色力量前黨主席、台灣菸草減害協會（TTHRA）理事長及民眾黨前立委賴香伶國會幕僚。針對范雲指控，王郁揚在截稿前並未回應。

民眾黨立院黨團日前批評，民進黨團借題發揮，假借探討媒體證發放問題，行杯葛議事之實。

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