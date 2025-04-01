五角大廈顧問：台灣軍費應占GDP3.4％ 阻中國30天登陸

五角大廈顧問梅惠琳（Oriana Skylar Mastro）指出，台灣經濟無法維持國防支出佔國內生產毛額（GDP）十％，但至少應與美國一樣佔三．四％。（資料照）

2025/04/01 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國聯邦參議院近期聽證會針對台灣議題進行廣泛討論，五角大廈顧問梅惠琳（Oriana Skylar Mastro）指出，台灣經濟無法維持國防支出佔國內生產毛額（GDP）十％，但至少應與美國一樣佔三．四％。她也相信，只要中國認定美國及其盟友會切斷貿易關係，以回應其侵略台灣的行徑，北京就不會輕舉妄動。另外，美國也必須確保能在台海衝突爆發「數小時內」獲准使用日本基地，以馳援台灣。

台海衝突爆發「數小時內」

美須獲准使用日本基地馳援

梅惠琳上月廿六日在參院外交委員會聽證會上表示，若台灣希望美國在台海衝突中，冒著與中國爆發戰爭的風險協助台灣，台灣必須為遏止戰爭做出更多貢獻。她評估，雖然美軍事迄今仍可阻止中國動武，但嚇阻力已減弱，北京愈來愈相信，他們能在三至四週內佔領台灣，美軍卻無法及時支援。

請繼續往下閱讀...

中國花費數十年落實軍隊現代化，目前正進行強化指揮管理及後勤的最後步驟，一旦這些問題解決，即是共軍準備好武力奪台，時間點可能落在未來三至四年。美軍大幅改變軍力部署以嚇阻中國，往往需時數年至數十年，因此最佳短期解決方案是，台灣發展出能夠抵擋中國登陸卅天的能力，「台北能夠抵擋夠長的時間，直到美軍大規模到達戰區，就是對中國嚇阻的核心」。

為達此目的，台灣不僅必須買對武器，數量還得買足，需要的軍費超過台灣GDP的二．四五％。台灣政府總支出只佔GDP的十三．七％，台灣經濟可能無法維持GDP十％的防禦支出，但至少必須象徵性地與美國一樣達到三．四％。台灣應繼續大量採購防空、反裝甲和反艦飛彈等在台灣防禦情境中具備高價值的武器，美國也應優先、快速且可靠地交付這些武器。

台應大量採購防空、反艦飛彈武器

華府智庫「二○四九計畫研究所」主席薛瑞福則說，在協助軍事嚇阻中國方面，美國盟友及夥伴可以提供的不光是財力。例如，菲律賓國防支出僅佔GDP的一．五％，但陸續開放更多軍事據點供美軍使用。其他專家表示，華府需要印太夥伴「築起一道集體經濟嚇阻架構」來打擊北京潛在的「機會主義侵略」，但華府需要提供人道主義、發展、技術和政治支援，做為交換條件。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法