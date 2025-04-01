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    小微與國台辦關係密切 溝通頻率相當高

    宣揚武統被廢止居留許可的中配恩綺昨搭機返中。（民眾提供）

    宣揚武統被廢止居留許可的中配恩綺昨搭機返中。（民眾提供）

    2025/04/01 05:30

    〔記者陳鈺馥、林哲遠／台北報導〕宣揚武統的中配「小微（趙嬋）」和「恩綺（張燕）」被廢止居留許可，昨日須限期離境，恩綺昨晚已從松山機場搭機返回成都。據了解，與國台辦關係密切的小微，如果不主動離開台灣，移民署一日將強制驅逐出境。

    小微和恩綺因發布影片涉鼓吹武統言論，遭移民署分別廢止依親居留許可、管制五年不得再申請依親居留，以及廢止長期居留許可，兩人均限期三月卅一日前離境。

    內政部長劉世芳昨天上午在立院受訪表示，這兩名中配一人已訂好機票準備離開、一人仍猶豫不決，其中一人更與中國國台辦關係密切，可能有些變數，正在按照原來規定計畫處理。

    劉世芳說明，該名中配過去一段時間以來，與國台辦溝通頻率相當高，更在社群平台上一下說要離開、一下說不要，皆在內政部掌握當中。據移民署規定，兩人都不具有我國身分證與台灣國籍，是中國人，中國人若被廢止依親居留，在十天內要自行離境，否則會用強制離境方式處理。

    中國貴州出身的趙嬋，經常拍片宣傳武統，她曾在影片聲稱，「要來把台灣全部帶回祖國大陸去了，台灣是中國的台灣」；她也曾高舉五星旗喊道，「中國十四億人硬起來，台灣土地一分也不能讓出去」。

    趙嬋居留被廢止後，一度在直播鏡頭前大喊，「我在大陸，我再嫁人，我再生孩子，孩子沒有了我再繼續生，你們為難不到我，如果五年之內，老公不要我了，我在大陸再嫁人，再繼續生孩子」。事後又偕恩綺赴總統府抗議。

    熟稔兩岸事務的官員受訪表示，無論認不認識國台辦，都必須離開。中配做網紅YouTuber，鼓吹武統引發台灣社會不安，有事實足認有危害國家安全或社會安定之虞，依兩岸條例第十八條規定，主管機關須依法處理。

    官員談及，此事不是言論自由的問題，政府機關均依法行政，尊重移民署對小微、恩綺等人所做處分。中華民國是民主國家，廢止居留許可都依照行政程序，只是依法請她們出境而已，不像中國隨便把人抓起來關押、判刑。

    關於小微和恩綺前往總統府前抗議，拉白布條訴求「還我母親權」，官員反駁說，她們的小孩都可以回去中國，並沒有限制小孩不能移居對岸，母親還是可以和小孩在一起。現在重點是，這些人拍片宣揚中國武力併吞台灣，做出違反我國法律的事，用親權來抨擊台灣政府是「倒果為因」。

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