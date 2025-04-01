「恩綺」已返中國》小微迄昨未出境 移民署：公權力不容挑戰

宣揚武統被廢止居留許可的中配恩綺昨搭機返中。（民眾提供）

2025/04/01 05:30

〔記者王冠仁、陳鈺馥／台北報導〕宣揚武統的中配「小微（本名趙嬋）」和「恩綺（本名張燕）」被廢止依親居留許可，須於昨日限期離境，但只有張女自行搭機出境，趙女則沒做出具體行動；移民署強調，公權力不容挑戰，將依法執行強制出境作業。據悉，移民署專勤隊員將在今展開強制出境作業，極有可能在下午執行。

將在今天執行強制驅離

中國配偶劉振亞（亞亞）因宣揚武統理念，被廢止依親居留許可，已在上週二限期內搭機出境；張女也在限期內離境，只有趙女形同挑戰我國公權力。

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民進黨立委王美惠受訪痛批，在台灣鼓吹武統，已違反法律規定，期限一到，若不願離開，就是國台辦的棋子，背後可能有中共在操控，移民署應立刻將人驅逐出境。

移民署強調，公權力不容挑戰，趙女沒有依限出境，移民署將依兩岸人民關係條例第十八條規定，依法執行強制出境作業。

一名官員指出，理論上，張、趙兩人必須在昨晚結束前自行搭機出境，結果只有張女出境，但並非時間一到今天零時起，移民署專勤隊就會「出手」。因為要執行強制出境，必須完備相關文書與行政程序，因此今天早上專勤隊員可能會著手處理，完備後，下午再正式對趙女執行強制出境。

此外，為降低衝突、兼顧人道，專勤隊員可能會前往趙女住處，先以柔性手段勸說，希望她能夠配合執行；若她不從，專勤隊員才會以強制力執行。

由於昨天是張、趙兩人留台最後期限，網紅八炯、閩南狼等人透過社群發文，號召群眾下午四時一起去松山機場對張女「歡樂送」。張女疑想躲避被群眾圍堵窘境，雖然是搭乘昨晚六時卅五分、松山機場飛往中國四川的班機，卻在起飛前三個多小時，「超提前」現身松機，還提早通過安檢進入管制區。

八炯、閩南狼等人抵達松機時，張女已經進入管制區，但閩南狼仍買了一張去四川的單程機票，也進入管制區內繼續直播。

警方為了避免發生滋擾，在張女抵達松機後，就部署警力在機場內外戒備；警方在閩南狼進入管制區後，也派員前往候機區，預防突發狀況。昨晚六時許，張女率先登機後，閩南狼一度也想登機繼續「歡樂送」，但他幾經考量後放棄，警方這才解除戒備。

外傳移民署聯繫上趙女丈夫，對方稱要「走完法律程序」才離開，不過移民署昨晚澄清，並沒有替當事人對外發言。

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