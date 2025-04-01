李孝亮被爆見黃呂錦茹隔天 成罷免領銜人

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹被爆第一次見李孝亮的隔天，李便成為罷免領銜人。（資料照）

2025/04/01 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕民進黨中央日前提告，指罷免民進黨立委吳沛憶等九案有多起死亡連署，吳案提議領銜人李孝亮等人涉嫌偽造文書；李母點名國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹施壓李當領銜人。政論節目主持人李正皓昨指，黃呂第一次見李孝亮的隔天、李便成為罷免領銜人，第二次見面則有串供之嫌。

李正皓質疑兩人二會有串供之嫌

李孝亮表示，第二次見面是向黃呂道歉，沒有提到其他事情。昨記者多次致電黃呂錦茹，都無人接聽，轉入語音信箱。

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李孝亮母親日前兩度發聲明，第一次聲明指兒子當領銜人是國民黨高層施壓；第二次聲明直指高層就是市黨部主委黃呂錦茹「公報私仇」，黃呂錦茹回應「無稽之談」，說李孝亮已經成年、是自願的。

李孝亮：二次見面是向黃呂道歉

李正皓昨天公布黃呂錦茹兩度與李孝亮見面的時間，第一次是二月六日當天，市黨部打電話要李孝亮到台北市黨部開會，當時李孝亮連市黨部的地址都不知道；開完會隔天，李孝亮就成為罷免吳沛憶的領銜人。第二次見面是在民進黨發言人吳崢三月廿七日提告國民黨各區死亡連署為組織犯罪後的隔天下午。

李正皓說，兩次見面若屬實，證明李孝亮從頭到尾都只是人頭、沒有參與第一階段提議，真正違法抄名冊的幕後黑手是台北市黨部。兩人在被告發後見面，黃呂錦茹恐有串供滅證之虞，符合羈押條件。

李孝亮昨出席罷免吳思瑤團體「地動刪瑤」活動時受訪，坦言與母親仍在持續溝通中，並表示他是在內湖南港入黨，二月六日確實是第一次進到國民黨市黨部；而三月廿八日再與黃呂錦茹見面，是因為母親第二次發了聲明、把黃呂的家人也寫進去，他是去向黃呂錦茹表達歉意。

被問到與黃呂錦茹見面是否和民進黨提告死亡連署有關？李強調沒有關係，當日除道歉之外，沒有提到其他事情。

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