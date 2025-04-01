桃園罷免出現「個位數死亡連署」 1、3選區領銜人被告發

罷免立委牛煦庭案領銜人、牧師陳曉煒表示，不清楚有偽造嫌疑等情形。（資料照）

2025/04/01 05:30

〔記者鄭淑婷、李容萍、林哲遠／綜合報導〕公民團體喊出桃園市六席立委全罷，目前正在進行第二階段連署，桃園市選委會經調查發現第一、三選區第一階段有死亡者提議情形，中選會獲報後於三月廿八日向最高檢察署告發領銜提出第一選區牛煦庭、第三選區魯明哲罷免案的陳曉煒及羅怡雯。

中選會昨晚回應說，法定義務，循例辦理，餘無其他評論。

請繼續往下閱讀...

各地罷免案如火如荼進行中，死亡連署情形不時傳出，中選會日前發文各地選委會要求調查。其中，桃園市選委會調查第一階段提議人名冊，發現第一、第三選區有提議人在提議前已死亡，並回報中選會。

罷免魯明哲團隊總召、發言人Dora代替領銜人羅怡雯回應，因第一階段提議在過年期間、天氣寒冷，當時就預測參與提議老人家可能過世，所以團隊送出的連署名冊人數超過一．五倍，「每張都是民眾親自簽名，被退件的死亡名冊只有個位數，絕非偽造」。對於中選會告發羅怡雯，Dora表示，她也是接到媒體詢問才知道，要等收到公文再答覆。

陳曉煒也強調，不清楚有偽造嫌疑等情形，中選會有給罷免團體回覆表，上面有提到「提議前死亡一人」，但沒提供具體死亡時間，在中選會告知前他也不知有這樣的情形。

三千多件連署僅出現一位亡者

罷免牛煦庭團體：禁得起考驗

罷免牛煦庭團體晚間發出聲明表示，國民黨死亡連署數量高得離譜，反觀桃園一選區在三千多件連署中僅出現一位死亡者，極有可能是在一月底的寒流中不幸過世等原因造成，相信自己禁得起考驗，藉由中選會的清查，「將可以讓清者更清，而偽造連署的人將無所遁形」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法