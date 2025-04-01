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    首頁　>　政治

    罷8綠委補提名冊不合格率仍高 蘇巧慧達45％

    藍營發動一階罷免過關，蘇巧慧對此在臉書發文反批，1705份補件中有772份不合格，死亡連署增加31人，「都有人被抓了，還抄？」 （記者翁聿煌攝）

    藍營發動一階罷免過關，蘇巧慧對此在臉書發文反批，1705份補件中有772份不合格，死亡連署增加31人，「都有人被抓了，還抄？」 （記者翁聿煌攝）

    2025/04/01 05:30

    〔記者董冠怡、陳奕劭／新北報導〕民進黨籍八位立委吳思瑤、吳沛憶、蘇巧慧、張宏陸、蔡其昌、何欣純、伍麗華及陳瑩被提議罷免，在罷團補充提議名冊後，已通過第一階段的門檻，但這八案的不合格率介於十．一％至四十五．三％，蘇巧慧案的不合格率高達四十五．三％，張宏陸案也有卅．五％；兩人批評，「都有人被抓了，還敢繼續抄？不能讓國民黨繼續視法律為無物，把台灣人當成傻瓜耍！」

    罷張宏陸 死亡連署50人

    根據立委掌握的資料，北市吳思瑤罷免案，罷團補提二八四五人、不符規定五○四人，不合格率十七．七％；北市吳沛憶罷免案，補提二六二八人、不符規定三八八人，不合格率十四．八％；新北蘇巧慧罷免案，補提一七○五人、不符規定七七二人，其中提議前死亡卅一人，不合格率四十五．三％；新北張宏陸罷免案，補提一七四四人、不符規定五三二人，其中五十人在提議前死亡，不合格率卅．五％。

    台中蔡其昌罷免案，補提二○七人、不符規定廿一人，不合格率十．一％；台中何欣純罷免案，補提八七五人、不符規定二一四人，不合格率廿四．五％；山地原住民選區伍麗華罷免案，補提一四二四人、不符規定五○四人，不合格率卅五．四％；平地原住民選區陳瑩罷免案，補提一○五六人、不符規定二一八人，不合格率廿．六％。

    蘇巧慧表示，她被提議的罷免案，補件後的不合格率仍高達四十五．三％，全國第一，國民黨介入的罷團接連爆發黨員遭冒名、地方幹部被收押，結果還敢繼續抄，無疑是與民主為敵；藍營高層躲在後面，把年輕黨工推到第一線當箭靶。

    張宏陸指出，國民黨一再抄寫偽造，罷免志工還在直播中坦承抄寫的亂象，這些都是國民黨自導自演、偽造文書的直接證據，已向檢調單位告發，希望儘速偵辦。

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