「罷瑤」領銜人 被控是紅統打手

罷瑤領銜人張克晉昨表示，不解自己身為書法及水墨畫藝術工作者，為何不能以「文化專家」身分出席交流活動？（資料照）

2025/04/01 05:30

綠委批張克晉 披著文化外衣 有多項「紅色履歷」

〔記者謝君臨、劉詠韻／台北報導〕大罷免戰役持續開打，民進黨立委林楚茵昨表示，號召罷免民進黨立委吳思瑤的罷團領銜人張克晉有中國紅統背景，「紅色履歷」包括擔任中國「教育部傳統文化教育核心專家」，受聘為中國「西咸新區文化大講堂」文化顧問，由中共「黨工委」授證，還可能涉及「文物金光黨」等相關爭議，「紅統打手」竟要罷免文化立委。

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文物金光黨事件

張克晉：早還清白

張克晉昨反駁，相關造謠及抹黑早於二○○八年透過法律途徑得到清白，不解自己身為書法及水墨畫藝術工作者，為何不能以「文化專家」身分出席交流活動？

林楚茵批評，張克晉擔任中國「教育部傳統文化教育核心專家」，受聘於中國「西咸新區文化大講堂」文化顧問，由中共「黨工委」授證；接受中國「大公報」訪問，以「台胞」身分大談兩岸統一，「披著文化外衣，做著紅色滲透的工作。」

林楚茵指出，作家顏擇雅也提到，用張克晉的名字，再加一個「文物金光黨」關鍵詞，就可以搜尋到舊聞。林楚茵說，「面對紅統打手，我們絕不妥協！」

被污衊和攻擊

吳思瑤：正面以對

吳思瑤昨於立法院受訪指出，國民黨發動的惡罷、亂罷，領銜人引發爭議，民進黨立委吳沛憶那區，國民黨利用年輕人做為躲避法律刑責的替死鬼；她這區是國民黨想方設法找一位文化人，事實上卻是紅統打手，對她進行很多污衊和攻擊，她一樣正能量、正面以對，每天全力以赴，做好服務、問政工作。

張克晉聲明，所謂「文物金光黨」，可追溯回當年遭該文物雜誌總編輯惡意潑髒水，事後已提告，而該雜誌社也找相關人居中協調和解，在同一份雜誌上有刊登澄清文章，已還給他清白。

張克晉表示，當年造謠的當事人已經道歉，不料如今卻還有人選擇吃別人留下來的餿水，可見民進黨立委比當年造謠抹黑的人更無恥；後續若有人再轉傳惡意中傷及造謠，將循法律途徑對散布者提出告訴。

張克晉並進一步指出，民進黨除了抹紅、造謠已經無路可走，拿「紅統」來扣帽子。

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