宜縣議會攻防 藍反廢死 綠批假議題

國民黨發起反廢死公投議題，宜縣議會團高喊「捍衛公理正義！反廢死！」質疑民進黨實質廢死，對社會安全與公平性造成嚴重挑戰。（記者游明金攝）

2025/04/01 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕國民黨發起反廢死公投，宜蘭縣議會藍、綠陣營昨展開攻防；民進黨議會黨團抨擊是「空包彈」、「幽靈公投」，現有法律仍有死刑，根本是要轉移大罷免風潮的假議題；國民黨團則強調「捍衛公理正義」，質疑民進黨實質廢死，對社會安全與公平性造成嚴重挑戰。

國民黨宜蘭縣議會黨團昨召開「反廢死」記者會，議員林義剛指出，民進黨是廢死信仰者，無視法令存在，遲遲不執行死刑，甚至透過大法官製造法令，實質廢死，無法還被害者公道。

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綠營：現在已有60種死刑罪

「殺人償命，欠債還錢。」議員楊弘旻、林岳賢、黃建勇說，國人多數贊成死刑，但民進黨要把死刑廢除，反廢死不只是要留住死刑，也是要一個天理與公平，法律應保護好人，大家要將心比心，千萬不能廢除死刑，如果廢死，壞人做壞事就會肆無忌憚，反廢死公投就是要阻止廢除死刑這件事。

民進黨團反擊，議員陳文昌說，憲法解釋死刑是合憲的，中華民國法律現在有六十種的死刑罪，包括強制性侵殺人罪、擄人勒贖等，所以法律是存在的，國民黨要提起反廢死公投，根本是「空包彈」、「幽靈公投」，國民黨在立法院亂搞，反廢死公投只是要轉移大罷免風潮的假議題。

縣議員簡松樹指出，賴清德總統就任以來已經執行過死刑，台灣一直有死刑存在，反廢死議題根本不是一個議題。

民進黨宜縣議會黨團抨擊國民黨反廢死公投是「空包彈」、「幽靈公投」，只是要轉移大罷免風潮的假議題。（記者游明金攝）

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