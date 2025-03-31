（台北）國民黨河濱辦活動 徐巧芯座車闖單車道

國民黨北市黨部昨天在麥帥一橋下舉辦政策說明會，立委徐巧芯座車直接駛入河濱單車道，約上午十一點抵達活動現場，著粉色衣的徐巧芯從車上下來。（記者何玉華攝）

2025/03/31 05:30

民進黨議員質疑耍特權？ 水利處︰若違規可開罰 工程或活動車輛須先申請通行證

〔記者何玉華／台北報導〕國民黨台北市黨部昨在麥帥一橋下舉辦政策說明會，天氣濕冷仍有數百人到場；不同於參加活動的民眾、國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安及議員等都徒步進入河濱公園會場，立委徐巧芯座車違規駛入活動現場旁的河濱單車道，並停放在警車後方的空地，直至活動結束還在現場，與徐巧芯受訪時回覆「開進來就開走」，顯然不一致。

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朱立倫、蔣萬安都步行到場 徐開車直入

民進黨議員張文潔表示，連蔣萬安都徒步，為什麼徐巧芯可以開車進河濱公園？這是耍特權嗎？簡直是最壞的示範；徐巧芯當過議員，應該很清楚相關規定，是否有申請通行證？應該出示並說明由誰授權？市府在區活動中心申請案已經護航得很難看，還要再繼續護航嗎？

基5疏散門旁 有科技執法車牌辨識

河濱公園單車道依規定未申請是不可以開車進去，水利處表示，在基隆河五號疏散門槌球場旁設有兩支科技執法車牌辨識，舉發後會移請警察局松山分局依道路交通管理處罰條例查處；若有公共工程或活動使用車輛，可先提出申請通行證許可，免予裁罰。

徐稱開進來就開走 活動結束車仍在

國民黨市黨部昨早在麥帥一橋下辦活動，海報通知從基四號水門進入，步行約十分鐘到達；所有人都在細雨中步行前往，市黨部主委黃呂錦茹早上九點多從四號水門進入；朱立倫、蔣萬安在十一點半以後，從附近的越堤階梯步行進入。只有徐巧芯搭座車從基五號水門方向前來，停在會場旁單車道讓徐巧芯下車，之後停放到一旁警車後方，直到活動結束都未見移動。

記者詢問徐巧芯「只有她坐車進來，是不是因為是在地的委員，熟門熟路知道哪裡能開車進來？其他所有人都是走路」；徐巧芯表示「沒有」，解釋說「我們開進來就開走」，因為對活動現場很熟悉，來過很多次，經常在此辦活動，朱立倫他們比較少來，所以比較不知道路。

一旁的秦慧珠主動補充說，活動現場因為整修、施工，原來可以進出的門進不來；前兩天松山區公所也在這個場地辦活動，只要是在地的議員、里長、民眾，都因為這邊施工，原來通行的門是沒有辦法進出的。

徐巧芯下車後，座車就停在一旁警車後方的空地，未馬上移走。（記者何玉華攝）

國民黨北市黨部昨天在麥帥一橋下舉辦政策說明會，立委徐巧芯座車直接駛入河濱單車道，約上午十一點抵達活動現場，著粉色衣的徐巧芯從車上下來。（記者何玉華攝）

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