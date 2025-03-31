亂凍預算、中配六改四 南投罷「游頭馬面」

「游頭馬面歡送會」30日在埔里恒吉宮第二停車場舉辦，天氣變冷但仍有不少人前來力挺。（記者陳鳳麗攝）

2025/03/31 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投罷免馬文君、游顥團體，昨在埔里鎮舉辦「游頭馬面歡送會」，八炯、張益贍、沈伯洋等人助講，張益贍稱馬文君是「南投徐巧芯」，游顥是「南投王鴻薇」，馬、徐刪凍潛鑑預算，游顥則比支持武統中配亞亞的王鴻薇更過分，因他主提案中配取得身分證從六年改四年，立委沈伯洋也強調，馬、游在立院就是聽傅崐萁的，擔心傅將來帶著他們賣掉台灣。

反共戰將八炯助講指出，立委選舉期間，馬文君刪潛艦國防預算仍選上立委，而有相同背景的傅崐萁也一樣當選，讓他沒有臉再笑南投人。而此次的大罷免絕不是藍綠對決，而是堅持台灣或中華民國體制的台灣人民，堅決反共具體行動。

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張益贍則指馬文君是「南投徐巧芯」，游顥是「南投王鴻薇」，馬文君是徐巧芯的師父，一個洩漏國防機密，一個洩漏外交機密，都刪凍國防預算；而游顥比支持武統中配亞亞的王鴻薇更過分，因他是中配六改四的主提案人，徐巧芯和王鴻薇的罷免份數已到一．五萬和二萬份，馬文君和游顥的份數自然也不能輸。

立委沈伯洋則說，中國潛艦要走太平洋路線才不會被看到，因此相中臨太平洋的花蓮，與在花蓮的傅崐萁，而馬文君、游顥等國民黨立委都聽他的，很擔心有一天傅帶著馬游等人與中國簽和平協議、賣掉台灣。

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