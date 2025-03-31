北藝2.36億元履約費爭議 決策錯誤浪費公帑 北市府遭糾正

北藝2.36億元履約費爭議，監察院日前通過糾正北市府。（記者楊心慧攝）

2025/03/31 05:30

〔記者楊心慧、方瑋立／台北報導〕台北表演藝術中心延宕七年完工，前台北市長柯文哲卸任前，未經台北市議會同意，拍板追加支付設計監造單位二．三六億餘元技術服務費，二○二三年六月由議會送監察院調查，監察院日前通過糾正北市府，認為北市府未遵守預算執行要點及控管工程進度、辦理履約爭議調解，程序未臻周延，決策錯誤造成公帑浪費，要求確實檢討改善。

對於糾正案，台北市文化局表示，將綜整市府相關局處回復說明後，於期限內函復。

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柯卸任前未經議會同意 拍板追加支付

北藝中心原興建預算為四十八億元，卻因營建廠商理成營造倒閉，造成預算飆升至六十七．五億元，設計監造單位認為服務期程比預估增逾兩倍，向北市府提出賠償要求，並於二○二一年申請調解，歷經七次調解，由柯於二○二二年十二月、卸任前夕，拍板追加支付二．三六億元工程履約調解監造服務費。

台北市議會於二○二三年六月提起附帶決議，針對此案送監察院調查。監察院調查發現，台北市文化局、代辦機關分別在預算控管、工期及監造管理，未確實遵守預算執行要點。另外，北市府辦理此案調解，未經台北市採購申訴審議委員會實體審查，未說明不採納部分委員意見的理由，且調解建議由北市府發文提出後，又由市長核定是否接受，角色混淆。

市府未遵預算控管 監院要求檢討改善

監察院認為，北市府主要決策人員未審慎評估即同意調解成立，並未尊重專業及分層負責，決策錯誤造成公帑浪費。

監察院也質疑，北市府未確實評估經費及工期，亦未於設計階段建立有效的溝通協調機制，未能確實監督施工階段的工程管理，造成工期嚴重延宕及履約爭議，均有違失，依法提案糾正。

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