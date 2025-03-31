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    柯戒護就醫不到2小時 北所：未達留院標準

    民眾黨前主席柯文哲。（資料照）

    民眾黨前主席柯文哲。（資料照）

    2025/03/31 05:30

    〔記者吳昇儒、林哲遠／台北報導〕前民眾黨主席柯文哲涉貪被羈押於台北看守所，先前傳出身體不適，經所方評估認定，其身體已獲得改善。前晚六時四十分，柯再次向所方反映身體不適，雖生理數據與平常無異，但因他屬於「健康高風險個案」，北所即刻依規定安排戒護外醫，醫師判定柯未達留院標準，兩小時內返回所內，目前狀況穩定。

    民眾黨主席黃國昌前天下午五時許至台北看守所大門靜坐，遞狀替柯文哲聲請自費找醫師入所看診，還在地上鋪著「給柯Ｐ妥善醫療、要把柯Ｐ關到死嗎？」等字樣白布條，隨後更是聚集大批柯粉聲援。

    台北看守所昨指出，安排柯文哲就醫返所後，所方將持續監測健康並按醫囑照護，目前柯的狀況穩定，會隨時注意其身體變化，並提供所需醫療資源；因個案醫療狀況屬個人隱私，無法對外說明。

    柯妻陳佩琪昨在臉書上開砲，質疑羈押禁見柯的理由，竟是因為柯聲請要勘驗證人和被告的訊問光碟，故有串證疑慮，但「應該是要羈押檢察官才對」，只有檢察官才有變造、做假的機會和能力。她還說，只要柯還活著就要被關押，七個月就能損壞一個器官，大概一、兩年就走了。

    對此，律師房彥輝則表示，陳佩琪攻擊司法，讓人不解，無助案情，也無法獲得社會大眾認同。柯被延長羈押的原因，是他否認起訴書所載事實，且相關證據資料顯示他犯罪嫌疑重大，涉犯違背職務收賄或圖利罪等重罪，加上尚有實質影響力，有逃亡之虞，非單純是辯護人要聲請調閱偵訊光碟或傳喚證人。

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