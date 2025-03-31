北藝履約爭議 議員促檢調介入

台北表演藝術中心履約爭議案，前市長柯文哲未經申訴會實體審查、未簽會法務局完成程序，便在卸任前夕火速核准支付二．三六億元。（資料照）

2025/03/31 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕台北表演藝術中心履約爭議案歷經七次調解，耗時一年三個月，最終台北市政府與廠商仍無共識；奇怪的是文化局過去依據第四次設計監造契約變更內容，主張不應再增加監造服務費，但前市長柯文哲卻未經申訴會實體審查、未簽會法務局完成程序，便在卸任前夕火速核准支付二．三六億元。台北市議員許淑華認為，此案已遭監院糾正，但監院查不到金流，呼籲檢調應介入調查。

台北市文化局表示，有關監察院所提糾正意見，文化局將綜整市府相關局處回復說明後，於期限內函復。

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據調查發現，此案未依規定經申訴會實體審查，七次調解歷時一年三個月，最後一次調解仍無共識，且據「北市府所屬各機關法制作業應注意事項規定」，各機關不同意申訴會的條件建議，應簽會法務局表示意見，再決定是否接受調解建議，此案卻沒按照規定，才會被認為程序有違失。

另一大疑點是文化局過去主張廠商要求延長監造期程服務費、新增工作服務費，已包含在第四次契約變更調整的費用範圍內，且廠商未舉證證明延長監造期間有實際提供服務並增加額外費用，不應再請求額外費用，且還能再透過仲裁或訴訟解決，這兩種途徑都有利於市府。

柯卻在二○二二年十一月卅日市長室晨會裁示同意二．三六億元，並在十二月十三日核准、規劃分期支付，十二月支付首期二六二萬元，蔣市府已於二○二四年三月支付給廠商。

文化局原不願賠償

許淑華表示，文化局原立場是不願賠償，因此才會有七次調解，最後一次調解也無共識，後續北市府卻態度大轉彎，同意調解建議，甚至柯還在卸任前火速拍板，決策過程明顯有疏漏，導致浪費公帑，才會被監院認為有所違失，最後被糾正。

許淑華強調，不僅京華城案被糾正，如今北藝爭議案也是，但監院無法查金流，僅能約談相關人士以及就公文、會議紀錄等相關資料調查。她認為柯有許多案子都很有問題，檢調應介入偵辦。

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