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    首頁　>　政治

    挺徐巧芯活動 未見費鴻泰出席

    國民黨北市黨部昨舉辦黨員慶生活動，王鴻薇、徐巧芯都出席，未見前立委費鴻泰。（記者田裕華攝）

    國民黨北市黨部昨舉辦黨員慶生活動，王鴻薇、徐巧芯都出席，未見前立委費鴻泰。（記者田裕華攝）

    2025/03/31 05:30

    〔記者何玉華／台北報導〕國民黨台北市黨部昨舉辦松山區黨員慶生健走活動，為反制對國民黨立委王鴻薇、徐巧芯的罷免，活動變成「還錢於民」政策說明會，國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安都到場，台北市議員秦慧珠與立委徐巧芯擁抱化解「走火入魔」影響，而與徐在立委初選競爭的前立委費鴻泰未見出席，市黨部主委黃呂錦茹表示，「該出來的時候，就會出來」。

    黃呂錦茹：該出來就會出來

    秦慧珠日前在電視台政論節目廣告時段與來賓閒聊，提到「徐巧芯奇奇怪怪的事情愈來愈多，慢慢地就走火入魔了」；事後她解釋不知廣告時段有錄音播出，徐也傳訊息表示不在意，兩人昨天在事後首度一起出席公開活動，徐擁抱又送花，兩人上演和解秀。秦慧珠表示很開心，強調國民黨是「一榮俱榮、一損俱損」，休戚相關、榮辱與共；徐則說，國民黨不可能被別人見縫插針。

    但在立委提名黨內初選與徐巧芯有「撕芯裂費」之痛的費鴻泰，始終未見露面。黃呂錦茹表示，昨天是黨部慶生會，邀請的是松山區的壽星，另因為大罷免，也廣邀里長及地方組織幹部出席，沒有特別找費鴻泰，大家都是自動自發來的基層朋友。

    秦慧珠與徐擁抱 撇不合

    接下來費鴻泰會不會幫徐巧芯？黃呂錦茹說，費是非常明理的人，都沒有口出惡言，甚至徐選舉的時候，費的組織也有動員幫忙；國民黨是團結的國民黨，不允許初選發生的嫌隙被用來分化破壞，「他（費）該出來的時候，就會出來」。

    秦慧珠在隨後與徐巧芯一起受訪時也幫腔說，費鴻泰淡出地方已經很久了，現在是一家上市公司的副董事長，有非常好的工作，也非常的忙碌，基本上已經很少在地方上跑行程，並不是不參加這場活動，應該是非常忙碌的在企業界打拚。

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