桃園罷團籲榮民 1人拉10票剿匪滅共

「閩南狼」陳柏源（前排中）、名嘴張益贍（前左二）和出席宣講民眾高喊罷免舔共立委，團結守護台灣民主。（記者李容萍攝）

2025/03/31 05:30

〔記者李容萍、蘇金鳳、陳建志、董冠怡／綜合報導〕大罷免第二階段連署本週進入倒數卅天，各罷團擔心連署人數不足，開始告急，在桃園呼籲榮民伯伯一人拉十票「剿匪滅共」；台中罷團也喊出「一人帶五人」。

台中罷團也喊一人帶五人

桃園市罷免第三選區立委魯明哲「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」團隊，昨深入藍軍大本營的中壢區忠貞市場、華勛公園舉辦「反共大團結，正藍軍出列」宣傳及連署，創作歌手「閩南狼」陳柏源、政治評論員張益贍等人到場發送垃圾袋，象徵將不適任藍委「丟垃圾」，與台下齊喊「剿匪滅共，罷免救台灣」。

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閩南狼宣講表示，現在的國會、立法院被滲透，國民黨結合民眾黨擁有多數票一起舔共，自己曾待中國六年，上過海峽論壇唱歌，為什麼拒絕中共給的幾百萬現金？原因就是「家都沒了，還賺什麼錢？」他狂酸「不敢反共的國民黨醒醒吧」，現在只能呼籲大家拿出手上還有的權利（罷免權），拿出選票來叫醒國民黨，只要大家一個拉十個、十個拉百個，相信即使艱辛困難的桃園，也一定會翻轉。

桃園市議員魏筠支援公民團體在華勛公園設置罷免連署站，她和「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」團隊志工釋正定法師都表示，這場反共護台連署活動又冷又濕，原先欲借籃球場，市府不借，只能借旁邊的草地。

在台中市，民進黨中、西、東、南四區市議員昨天在西區德順宮合辦「人民是頭家」的廟口開講。第四選區罷免廖偉翔的罷團代表杜承哲醫師表示，後面的連署需要加油，要有隱型志工深入鄰里對不方便出門的民眾進行連署，呼籲一人帶五人。

外傳民進黨中央要求各地基層在推動罷免藍委時，祭出簽收單引起反彈，民進黨秘書長林右昌昨天表示，這是有心人的見縫插針、意圖破壞民進黨的團結，民進黨會做公民團體最堅強的後盾，只要能協助的，民進黨都會幫忙。

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