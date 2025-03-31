籲鄉親勇敢連署 罷團：這是救國運動

杜承哲醫師呼籲二階連署後半部份是困難要一人拉５人。（記者蘇金鳳攝）

2025/03/31 05:30

〔記者林哲遠、林欣漢、謝君臨／台北報導〕罷免藍委第二階段開跑迄今，部分罷團面臨諸多困境，尤其處於龐大家族勢力國民黨立委選區的罷團。罷團幹部質疑，國民黨透過里長盯哨、惡意傳播謠言、恐嚇查水表等方式阻礙連署，他們希望鄉親勇敢站出來，因為這是一場救國運動。

罷免國民黨立委廖偉翔「中四展翅廢翔」備位領銜人杜承哲點出，罷團陸戰人力不足、資源缺乏，目前他們群內約有一百四十位志工，無法派很多人去街頭發放連署書、掛設看板。

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缺志工 遭恐嚇…罷團面臨困境

罷免國民黨立委邱若華的罷團「桃六刪邱」指出，邱身為桃園市議長邱奕勝的姪女，明顯有地方勢力，八德、龍潭及大溪地方上更頻傳「填寫會被查水表」，導致商家擔憂個資曝光，更有人惡意傳播有詐騙集團在販賣個資。

罷免國民黨立委顏寬恒「解顏行動」罷團幹部小彥也說，在擁有龐大家族勢力的選區，要申請擺攤都會面臨困難，連署站附近也傳聞國民黨會派黨工前來盯場。她透露，在一階提議通過後，有里長在鄰里活動時，直接唱名有哪些人簽署過提議書，威脅意味濃厚。

罷免張智倫、林德福民團「雙和罷團」幹部周先生表示，他們在雙和醫院、南勢角捷運站門口都曾被驅趕，志工也頻遭辱罵，目前國民黨動員里長，要求選民不要參與連署。周先生坦言，張智倫目前收到九千張二階連署書、林德福七千張，若以此速度他們二階不會過關，盼雙和的鄉親能勇敢站出來，這是一場救國的運動。

此外，國民黨主席朱立倫質疑，民進黨搞大罷免的目的之一，是要換掉立法院長韓國瑜，還指民進黨團總召柯建銘最近已經開始在練習當立法院長，韓在台上敲議事槌，柯在台下用柺杖敲桌子。

柯建銘重申：「我是要做事的人，而非要位置的人。」他的目的是要把藍白從地球上消失，呼籲藍白趕快放下屠刀、立地成佛。

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