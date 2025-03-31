「人民是頭家」新北宣講》林右昌：大罷免不只罷藍委 更是「罷紅委」

民進黨昨在新北市板橋區舉行「人民是頭家」政策宣講會，吸引許多民眾到場，行政院長卓榮泰及黨公職人員輪番上陣。（記者叢昌瑾攝）

2025/03/31 05:30

〔記者董冠怡、林欣漢、羅國嘉、陳奕劭／綜合報導〕行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳、勞動部長洪申翰、民進黨秘書長林右昌等人，昨天到新北市板橋區舉辦「人民是頭家」宣講會。林右昌批評，國民黨「親共、媚共、舔共」，現在發起大罷免不只是罷藍委，更是「罷紅委」，呼籲支持民主的人民團結抵禦中共的勢力滲透。

昨天下午在板橋第二運動場的「人民是頭家」宣講會，林右昌及民進黨新北市黨部表示，雖然天氣濕寒，估計約有一萬兩千人參加，現場爆滿，民主的力量令人感動；許多民眾也高舉「大罷免」等標語、高喊「割藍委」等口號，氣氛沸騰。

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上萬民眾高喊割藍委

卓榮泰說，國會有過半的立委跟國民黨立委葉元之一樣，對於提案刪減多少預算完全不知。新北市籍的六位民進黨立委，多年來努力為地方爭取建設及補助款，但反觀市籍的六名藍委卻不斷扯後腿，還有藍委翁曉玲竟要求農業部提供機密計畫，藍委陳玉珍提案要在離島建設條例引進中資進行工程，這些跨越國安紅線的，政府絕不縱容。卓揆說，這是一場民主的拔河，呼籲全國民眾一起挺民主、保台灣，讓民主隊獲勝。

林右昌表示，三二九是青年節，國民黨高調紀念革命先烈，卻完全放棄過去「反共」立場，如今「親共、媚共、舔共」，成為中共對台滲透的幫手，立法院國民黨總召傅崐萁率立委訪問中國後的態度大轉變，令人懷疑到底是「中國的立委，還是台灣的立委」？

林：傅隨組織是幫凶

林右昌說，國民黨內部已經「紅化」，如果傅是亂台首惡，新北的傅隨組織「新北六人組」是最大的幫凶，現在發起大罷免不只是罷藍委，更是「罷紅委」，呼籲支持民主的人民團結抵禦中共的勢力滲透，國家利益及守護台灣絕對不能被犧牲。

洪申翰則抨擊藍白聯手刪減勞工相關預算，影響產檢假與陪產檢假的補助，對勞工權益造成衝擊；劉世芳說，內政部每年編列社會住宅建設與租金補貼，幫助年輕人與經濟弱勢族群，但藍白聯手凍、刪預算，導致許多租屋族面臨困境。

新北市民進黨籍立委林淑芬、李坤城、吳秉叡、蘇巧慧、張宏陸、吳琪銘皆出席，中共透過立法院國民黨立委惡搞政爭，刻意製造民怨，意圖讓台灣靠向中國，「在野黨再如何野蠻，國家安全不能打折」。

朱批民進黨只會抹紅

國民黨主席朱立倫昨出席「還錢於民」政策說明會台北市內湖場表示，民進黨就只會抹紅，全世界找不到任何一個民主國家，會這樣子發動大罷免，呼籲支持者一定要出來投不同意票。

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