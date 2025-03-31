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    挺自由、愛台灣演唱會 6.4登場

    印太戰略智庫將於六月四日舉辦「挺自由、愛台灣」公益演唱會，收益在扣除必要經費後，會全數捐給挺自由、愛台灣的團體。（記者王文麟攝）

    印太戰略智庫將於六月四日舉辦「挺自由、愛台灣」公益演唱會，收益在扣除必要經費後，會全數捐給挺自由、愛台灣的團體。（記者王文麟攝）

    2025/03/31 05:30

    〔記者林哲遠／台北報導〕印太戰略智庫將於六月四日舉辦「挺自由、愛台灣」公益演唱會，力邀馬來西亞歌王黃明志、金鐘歌王楊烈、藝人王彩樺參與演出。黃明志昨在宣傳記者會上盛讚，在台灣這塊自由的土地，可以非常自由的創作；楊烈則喊話，能為自由而唱，是每個人的本能，希望用聲音聚集愛自由的人，並將自由的精神流傳下去。

    據主辦方規劃，演唱會收益在扣除必要經費後，會全數捐給挺自由、愛台灣的團體。印太戰略智庫執行長矢板明夫說明，所有人、藝人與藝術家都在追求自由；若沒有自由，大家就會活得很壓抑。因此演唱會的主題定為「挺自由」，提供一個挺自由、愛台灣的舞台，讓共同價值觀的人一起參與。

    楊烈表示，希望用聲音聚集愛自由的人，自由的前提則是要讓社會安定、國家強盛，過去有很多前輩付出了多少心血、智慧、勇氣及冒險，來為這塊土地爭取自由，那份精神要永遠流傳下去。

    楊烈暗諷赴中藝人 違背國家自在嗎

    此外，針對中國國台辦廿六日設置「台獨打手、幫凶迫害」舉報專欄，是否會憂心參與此活動後也被列入、檢舉？楊烈說，自由是本能，他並不擔心，自己之前也參加過很多活動，現在有大家的熱誠、真誠，踴躍站出來是難能可貴的事情。

    楊烈提及，有一些藝人想去中國發展，他沒意見，法律也沒規定不能去，但不要找這麼多理由。至於有藝人稱台灣題材受限才去中國發展，他直言，台灣擁有日本、荷蘭、西班牙等文化薰陶，怎麼會說在台灣沒有題材？台灣的題材是全世界最多的。

    楊烈強調，他是在台灣出生的，台灣有任何事情一定要盡力幫忙，這個想法也應讓台灣任何一個演藝圈的人明白，「當你違背你的國家、本性時，做起來會很自在嗎？這是最基本的常識、大家都在看。」

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