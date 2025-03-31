藝人配合統戰 將查處約談

中共官媒《央視》日前製作「台灣必歸」海報，在微博帶起轉發運動。（圖擷取自《今日海峽》臉書）

2025/03/31 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕歐陽娜娜等數十名台灣藝人日前在微博轉發央視「台灣必歸」貼文，附和中國外長王毅「中國台灣省」說法。據透露，陸委會已協請主管機關文化部積極查處，赴中發展的台灣藝人有無違反兩岸條例與中共黨政軍合作，藝人返台後將約談到案，若拒不配合可直接開罰。

若不配合直接開罰

據掌握，中共去年發動「聯合利劍二○二四B」圍台軍演，歐陽娜娜轉發央視發文，稱「台灣自古就是中國領土，只有一個中國」。張韶涵轉發聲稱「祖國統一，勢不可擋」；林瑞陽轉軍演圖文寫說，「捍衛國家主權、維護國家統一」，張庭則寫「只有一個中國」。

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今年三月，王毅貶低我國稱「中國台灣省」，侯佩岑、趙又廷、陳喬恩、陳妍希、陳志朋、張韶涵、汪東城、楊宗緯、張晨光、歐陽娜娜、歐陽娣娣、陳昊森、翁虹等上百名藝人，轉發央視「台灣必歸」貼文。

熟稔兩岸情勢的官員表示，許多赴中發展的台灣藝人，經常配合中共統戰宣傳，近期移民署等接到非常多民眾檢舉案件，針對台灣藝人在中國的違法行為，政府將進行查處。

官員指出，參與轉發中國官媒貼文要矮化、消滅中華民國，或支持鼓吹中國對台軍演的藝人，政府會採取積極主動的行政調查，按照「行政程序法」蒐證，主管機關將要求這些藝人說明，若不來可直接開罰。

官員說明，台灣藝人如果與中共黨政軍有相關的合作行為，將依兩岸人民關係條例第卅三條之一開罰，可處十萬元以上、五十萬元以下罰鍰，且可連續處罰，不要以為只罰一次就沒事。

官員警告，除日前轉發「台灣必歸」貼文外，去年配合中共「聯合利劍」軍演轉發武統貼文的藝人都會一併處理，「政府沒有忘記你們做過的事，即便人在中國，只要回到台灣就會進行約談！」

他強調，內政部也會查處台灣藝人有無在中國落戶設籍，如果有申請中國身分證，就會註銷台灣身分及戶籍，讓他們不能再以台灣人身分替中共對台統戰宣傳。

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