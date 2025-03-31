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    美媒：白宮大推抗中政策 台灣可期待美更多支持

    隨著白宮採取多項對抗中國的政策，原本擔心會遭川普政府複製「烏克蘭政策大轉彎」的台灣，在安心之餘也更對能獲得華府更多支持充滿希望。（路透檔案照）

    隨著白宮採取多項對抗中國的政策，原本擔心會遭川普政府複製「烏克蘭政策大轉彎」的台灣，在安心之餘也更對能獲得華府更多支持充滿希望。（路透檔案照）

    2025/03/31 05:30

    〔編譯張沛元／綜合報導〕華爾街日報廿九日報導，美國總統川普重新執政後高舉「美國優先」大旗，一度令台灣產生疑慮，但隨著白宮採取多項對抗中國的政策，原本擔心會遭川普政府複製「烏克蘭政策大轉彎」的台灣，在安心之餘也對「可能獲得華府更多支持」充滿希望。

    報導列舉華府近日採取的多項「抗中安台」政策，包括將數十個實體列入貿易黑名單，以阻止中國取得人工智慧（AI）與先進運算能力等高科技；兩項勢必觸怒北京的更強硬涉台聲明、阿拉斯加州長本月稍早訪台推動天然氣銷售計畫；川普政府上月悄悄釋出原遭凍結的八．七億美元對台軍援，以及兩艘美國海軍船艦通過台灣海峽等。

    此外，美台政軍界持續接觸，我國防部副部長柏鴻輝出席戰機出廠儀式，白宮國家安全會議、國務院與國防部官員也向台灣對等官員做出保證，以及國防部據傳有臨時內部指導文件呼籲強硬抗中以護台。

    因此，儘管台灣一度因川普不再挺烏而擔心，但前述各項發展讓台灣官員愈來愈有信心，將保有川普的支持。一名台灣高層官員近日表示，美台關係的氣氛近幾週明顯改善，現下良好環境能讓日後合作更為便利，但台灣沒有理由自滿。

    報導指出，川普上任之初的重點是歐洲與中東，對台海兩岸著墨不多，但隨著本月初台積電宣布大舉投資美國，川普已改口稱不怪台灣；三月中，美國支持七大工業國集團（G7）在聲明中未提及「一個中國」政策，美國國務院官網則刪除「我們不支持台灣獨立」字眼。

    台灣智庫「國防安全研究院」助理研究員鍾志東指出，台積電赴美投資，回應川普對台的強烈批評，有助於美台關係步上正軌；「台灣對美國的重要性視美中關係狀況而定，當美中關係惡化時，美國更有可能介入台海安全問題，反之亦然。」

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