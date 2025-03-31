訪日談中國脅迫 美防長：與盟友確保印太和平

美國國防部長赫格塞斯訪問日本，重申日本是印太和平與安全的基石，並與防衛大臣中谷元一同閱兵。（法新社）

2025/03/31 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國國防部長赫格塞斯卅日延續日前造訪關島、菲律賓等地的談話基調，在日本強調美國正視中國對印太地區的侵略性和脅迫性，重申日本是該地區和平與安全的基石，美國將致力在台海等印太地區維持強有力、準備就緒、可信的嚇阻力。

日本是赫格塞斯此次亞洲訪問行程的最後一站。他與日本防衛大臣中谷元會面時表示，美日擁有共同的戰士精神，「日本是我們阻止中國共產黨軍事侵略不可或缺的合作夥伴，包括對台海的侵略」。面對中國的侵略性和脅迫性，川普政府將繼續與主要的亞洲盟友密切合作，「致力在印太地區維持強有力、準備就緒、可信的嚇阻力，包括台海兩岸」。

請繼續往下閱讀...

駐日美軍將成作戰總部

外界質疑，川普的「美國優先」方針可能削弱對印太的安全承諾，但赫格塞斯強調，這種真空狀態是由上屆美國政府所創造，讓人以為美國並不強大，也不準備阻止衝突發生，「此時此刻，我們正與盟友重新建立嚇阻力，在美國領導下，再次透過實力實現和平」。他表示，華府將建立強大同盟，使嚇阻的事實和認知皆千真萬確且綿延不止，嚇阻中共採取侵略行動。

赫格塞斯也澄清，川普將美國擺在首位，並不意味美國將孤軍作戰；美國將向新成立的「統合作戰司令部」增派更多人員，該司令部將指導美國對該區域危機的初步軍事回應，並與日方密切合作，負責監督陸海空及其他部隊。他強調，駐日美軍將成為「作戰總部」，「面對中共的侵略和脅迫行動，美國和日本堅定站在一起」。

針對川普一再要求盟友提高國防開支，赫格塞斯表示，並未與中谷談論具體數字，但相信日本將對所需的能力做出正確決定，「他們一直是模範盟友，但我們也都認知到，各方都需要做得更多」。中谷則告訴赫格塞斯，國防開支應「依據日本自己的判斷和責任來實施」，同時強調日本一直努力大幅強化防禦能力，美方也表示理解。

美日擬共同生產防空飛彈

中谷也提到，兩國同意加快共同生產「先進中程空對空飛彈」（AMRAAM）的計畫，並考慮合作生產「標準六型」（SM-6）防空飛彈，以協助緩解彈藥短缺問題。赫格塞斯表示，他也要求日方允許美軍擴大部署於具有戰略意義的日本南西諸島（西南群島），這些島嶼位於主權爭議的東海邊緣，且靠近台灣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法