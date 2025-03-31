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    美調整戰略 嚇阻中國侵台列首要務》學者：美走向重亞輕歐

    美國防部長赫格塞斯。（法新社檔案照）

    美國防部長赫格塞斯。（法新社檔案照）

    2025/03/31 05:30

    〔記者黃靖媗／台北報導〕「華盛頓郵報」近日指出，美國國防部長赫格塞斯近期指示未來美軍優先任務為「強化本土防衛」與「遏制中國奪取台灣的行動」，並說明五角大廈針對台灣將採取「拒止防衛」（denial defense）戰略。對此，學者昨指出，赫格塞斯的論述是以不同的表述方式，再度說明對台承諾；立委陳冠廷也認為，美國正在重新調整軍事戰略，集中資源於台灣等印太地區，以嚇阻中國可能的軍事行動。

    國防院戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，赫格塞斯指示軍方優先任務包含「遏制中國奪取台灣的行動」主因為美國大戰略的轉變，產生「反轉尼克森戰略」，走向重亞輕歐，以集中力量對付中國，並且應對中國從陸權走向海權，對海上重大交通線路產生的威脅。

    蘇紫雲認為，赫格塞斯的論述與過去美國對台灣的承諾異曲同工，也與川普第一任期公布的「印太戰略框架」相似。「印太戰略框架」中提及，應防衛台灣等第一島鏈國家。

    戰術方面，蘇紫雲指出，關島、沖繩、阿拉斯加、狄耶戈加西亞等四個美軍主要前進部署基地，會部署高機動戰略轟炸機或F-22戰機等長程打擊武器，配合反艦飛彈、泰風（Typhon）中程飛彈系統、無人機，必要時可以阻止中共解放軍從巴士海峽與宮古海峽進入台灣東部，進而摧毀中共企圖登陸台灣的艦隊。

    立委籲落實國防自主

    蘇紫雲指出，美方要求台灣增加國防預算，與要求北約負責歐洲安全防務一體適用，是希望東亞的日本、南韓、台灣等發達國家，付出更多國防資源，協同美軍更有力地阻絕中共；民眾黨立委林憶君認為，台灣可以開放態度面對，或許能藉此帶動台灣國防產業前瞻發展的新契機，落實國防自主。

    民進黨立委陳冠廷認為，備忘錄內容可以看出，美國清楚理解中國的威脅，正在重新調整軍事戰略，集中資源於台灣等印太地區，台灣應理解美國對區域的強力承諾與善意，向自身投入更多國防資源，並加強區域合作。

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