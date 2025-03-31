華郵披露機密文件：美調整戰略 嚇阻中國侵台列首要務

美國國防部長赫格塞斯簽署的機密備忘錄顯示，美軍未來優先任務為「強化本土防衛」與「遏制中國奪取台灣的行動」。（歐新社）

2025/03/31 05:30

明確要求台灣須「大幅增加」國防開支

〔編譯陳成良／綜合報導〕華盛頓郵報廿九日獨家披露，美國防部長赫格塞斯已簽署一份內部機密指導方針，大幅調整美軍戰略，將「嚇阻中國奪取台灣」與「保衛美國本土」並列為壓倒性的「唯一必須優先考量的情境」。此重大轉向意味美軍資源將高度集中於印太，但也明確要求台灣必須「大幅增加」國防開支。

美軍資源將高度集中印太

這份名為「國防戰略暫時指導方針」、標示「機密」的文件，揭示川普政府的國安藍圖。文件直指，「中國是國防部唯一的步步進逼威脅（sole pacing threat）」，嚇阻中國以「既成事實」（fait accompli）奪台並兼顧本土防衛，成為美軍規劃的絕對核心。

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為執行此戰略，方針指示美軍推動對台「拒止防禦」。這並非提供給台灣的計畫，而是指導美軍自身的準則，要求強化印太部署，包括更積極運用潛艦、轟炸機、無人艦艇及陸軍與陸戰隊特種部隊。同時，美軍將側重發展摧毀加固工事和地下目標的彈藥，提升區域基地防禦韌性，建立預置庫存並優化後勤支援。

為集中資源應對中國，該方針表明美國將在歐洲等地採取「承擔風險」策略，意謂將強力要求歐洲、中東及東亞盟友增加自身防務投入，承擔嚇阻俄羅斯、北韓、伊朗等威脅的主要責任。北大西洋公約組織特別被要求承擔「遠超以往」的「負擔分攤」，因為美國優先事項已轉移。

《華郵》指出，這份五角大廈的指導方針，深受華府保守派智庫「傳統基金會」影響，其內容、架構乃至部分措辭，都與該基金會去年發表的「二○二五計畫」相關報告高度類似。該基金會報告的核心建議，即是將嚇阻中國侵台、強化美國本土防禦，以及促使盟友分攤更多防衛責任，列為最優先事項。

此外，文件亦提及捍衛美國在西半球「近鄰區域」的利益，並要求軍方在邊境安全上扮演更直接的角色。

總體而言，這份深受智庫影響的機密文件，揭示美國全球戰略的劇烈轉向，將台灣安全置於核心，但此轉向也伴隨著對台灣及盟友的嚴峻要求，預示區域安全架構與台美互動模式將面臨深刻挑戰。

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