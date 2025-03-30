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    首頁　>　政治

    聲援區桂芝 北市國民黨團批綠獵巫

    北一女國文老師區桂芝上中國央視受訪言論引發爭議，台北市議會國民黨團昨公開聲援。（資料照）

    北一女國文老師區桂芝上中國央視受訪言論引發爭議，台北市議會國民黨團昨公開聲援。（資料照）

    2025/03/30 05:30

    〔記者甘孟霖／台北報導〕北一女中國文老師區桂芝上央視受訪爭議延燒數日，台北市議會國民黨團昨公開聲援；國民黨團書記長張斯綱表示，黨團認同台北市長蔣萬安態度，尊重教師在課堂的教學專業與自主權，也堅定捍衛言論自由做為民主社會的核心價值。

    駁「躲在北一女光環」

    區：只自稱高中老師

    張斯綱指出，任何教學內容如果未違反法令規範，應由家長、學生與學校進行正常溝通和討論，不該被政治化操作，黨團嚴正呼籲民進黨及其側翼停止獵巫行徑，勿將教師個人言論無限上綱為政治鬥爭的工具。

    張斯綱強調，真正需要關注的是，這位教師是否在課堂上傳達讓學生或家長感到不適當的內容，民進黨政府若真認為接受特定媒體訪問即涉及國安疑慮，那就請明文規定，是否軍公教人員一律不得接受中媒採訪？否則這種選擇性的打擊，只會讓社會對「雙標」與言論審查的疑慮更為加深。

    對於北一女校友丘美珍要求區桂芝不要再躲在北一女的光環下，傳遞她的「個人意見」，區桂芝昨回應，在外任何發言都只自稱「高中國文老師」，除非他人進一步詢問；區也說，請丘不要再向校長施壓，校方處置非常公正，「區桂芝三個字跟北一女無關」。

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