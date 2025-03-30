區桂芝上中國央視惹議 教長：教師應確保青少年具國家認同

教育部長鄭英耀昨日出席「青年政策白皮書」座談會受訪表示，根據「教育基本法」規範，中華民國教育工作者應確保青少年具有國家意識及國家認同，當一個教育人員的言行造成很多誤解困擾，教育相關單位有責任應給予善意的提醒。（記者叢昌瑾攝）

2025/03/30 05:30

〔記者林曉雲、甘孟霖／台北報導〕北一女國文老師區桂芝接受中國官媒央視採訪，批評總統賴清德將中國定調「境外敵對勢力」、「良心何在」，被民眾檢舉。教育部長鄭英耀昨日出席「青年政策白皮書」座談會受訪表示，台灣是民主國家，尊重多元聲音，也保障言論自由，但根據「教育基本法」規範，中華民國教育工作者應確保青少年具有國家意識及國家認同，當一個教育人員的言行造成很多誤解困擾，教育相關單位有責任應給予善意的提醒。

言行爭議 鄭英耀：教育單位有責任提醒

鄭英耀說，民主法治國家最重要寶貴的是言論自由，只有言論自由才可能「百花齊放」，民主重要精神是生物多樣性、族群多樣性、言論多樣性，但不要忘記「教育基本法」對教育及教育人員的規範，教育目的除了要培養年輕世代，有公民素養和科技素養，有創意、能批判，更重要的最終目的是，培養具有國家意識兼具國際視野的現代化國民。

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鄭英耀表示，有關於教育中立，本於教師專業，老師在課餘或休閒時間的言論，給予充分尊重，但身為中華民國的教育工作者，台灣是一個主權國家，如何透過課堂教學去確保青少年具有國家意識和國家認同，這是身為教育工作者責無旁貸的責任。

鄭英耀認為，台灣是民主國家，尊重多元聲音，儘管對言論自由會給予充分保護，但當一個教育人員的言行造成很多誤解困擾，怎麼樣去避免不必要的困擾，這是教育相關單位的基本責任。

北一女校友丘美珍前天發表給北一女校長陳智源的公開信，要求區不要躲在北一女的光環下，傳遞她的「個人意見」。對此，陳智源昨於臉書發文「給網友」，並表示，「不要誤以為我會公開回應什麼，因為有些話，我只會對學生說。」

丘美珍則回應稱，可以理解陳智源不是校友，不能理解北一女對校友的羈絆。

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