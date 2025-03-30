「武統」中配引發融合課題 卓揆：台灣敞開雙手照顧新住民

行政院長卓榮泰昨出席僑生就業博覽會，致詞強調台灣敞開雙手照顧新住民。（記者叢昌瑾攝）

2025/03/30 05:30

〔記者蘇永耀、方瑋立／台北報導〕有中配因為鼓吹中國對台灣「武統」，而遭移民署廢止居留許可，引發外界關注新住民與民主自由社會的融合課題。行政院長卓榮泰昨日表示，台灣新住民政策與日俱進，就是希望與新住民融合；台灣是自由民主且熱情溫暖的大家庭，敞開雙手照顧新住民，大家都是大家庭的一員。

新住民政策與日俱進 推進融合

僑委會昨在台北車站舉行「二○二五年僑生就業博覽會」，卓榮泰、國發會主委劉鏡清、僑委會委員長徐佳青、泰國貿易經濟辦事處代表文那隆等出席。現場約八十家知名企業參展，包含友達光電、佳世達科技、君悅酒店、老爺酒店、圓山大飯店及中鼎工程等，提供上千職缺。

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僑生留台就業限制 將逐步放寬

卓榮泰致詞說，政府將持續滾動式修法，逐步放寬僑生留台就業規定限制，讓更多企業聘用優秀的僑生，也會進一步提升國際專才在台灣的居住環境，包括金融服務、子女教育、租屋等生活各方面，以營造更國際化、更優質友善的攬才及居留環境。

卓揆指出，賴清德總統推動的五大信賴產業都是高端科技，也是世界需要的重要產業，台灣對世界有責任，會繼續扮演世界供應鏈領先關鍵角色，期盼透過公、私合作以及僑外生的加入，讓台灣持續把握領先關鍵地位，「世界需要，台灣就提供」。

他並提到，台灣有將近六十萬的新住民，透過婚姻、移民來台成家立業、就業就學，為國家整體經濟發展，以及勞動市場、家庭照護等提供許多服務，對台灣建設發展非常有貢獻，且絕大多數在台灣生活融洽、與人為善，台灣民眾也是敞開雙手、熱情歡迎，彼此關懷照顧融合。

卓榮泰強調，台灣新住民政策與日俱進，就是希望與新住民融合；台灣是自由民主且熱情溫暖的大家庭，敞開雙手照顧新住民，大家都是大家庭的一員。

徐佳青致詞表示，僑生專班近年學生人數增加，政府非常重視就業協助等，也絕不允許學生在招生過程被傷害或是剝削。

劉鏡清指出，台灣充滿機會，像是AI四項建設就估計能增加二十萬個高薪就業機會，均衡台灣政策也將帶來更多就業可能，期盼僑生留在台灣奮鬥。

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