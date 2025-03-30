為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    「武統」中配引發融合課題 卓揆：台灣敞開雙手照顧新住民

    行政院長卓榮泰昨出席僑生就業博覽會，致詞強調台灣敞開雙手照顧新住民。（記者叢昌瑾攝）

    行政院長卓榮泰昨出席僑生就業博覽會，致詞強調台灣敞開雙手照顧新住民。（記者叢昌瑾攝）

    2025/03/30 05:30

    〔記者蘇永耀、方瑋立／台北報導〕有中配因為鼓吹中國對台灣「武統」，而遭移民署廢止居留許可，引發外界關注新住民與民主自由社會的融合課題。行政院長卓榮泰昨日表示，台灣新住民政策與日俱進，就是希望與新住民融合；台灣是自由民主且熱情溫暖的大家庭，敞開雙手照顧新住民，大家都是大家庭的一員。

    新住民政策與日俱進 推進融合

    僑委會昨在台北車站舉行「二○二五年僑生就業博覽會」，卓榮泰、國發會主委劉鏡清、僑委會委員長徐佳青、泰國貿易經濟辦事處代表文那隆等出席。現場約八十家知名企業參展，包含友達光電、佳世達科技、君悅酒店、老爺酒店、圓山大飯店及中鼎工程等，提供上千職缺。

    僑生留台就業限制 將逐步放寬

    卓榮泰致詞說，政府將持續滾動式修法，逐步放寬僑生留台就業規定限制，讓更多企業聘用優秀的僑生，也會進一步提升國際專才在台灣的居住環境，包括金融服務、子女教育、租屋等生活各方面，以營造更國際化、更優質友善的攬才及居留環境。

    卓揆指出，賴清德總統推動的五大信賴產業都是高端科技，也是世界需要的重要產業，台灣對世界有責任，會繼續扮演世界供應鏈領先關鍵角色，期盼透過公、私合作以及僑外生的加入，讓台灣持續把握領先關鍵地位，「世界需要，台灣就提供」。

    他並提到，台灣有將近六十萬的新住民，透過婚姻、移民來台成家立業、就業就學，為國家整體經濟發展，以及勞動市場、家庭照護等提供許多服務，對台灣建設發展非常有貢獻，且絕大多數在台灣生活融洽、與人為善，台灣民眾也是敞開雙手、熱情歡迎，彼此關懷照顧融合。

    卓榮泰強調，台灣新住民政策與日俱進，就是希望與新住民融合；台灣是自由民主且熱情溫暖的大家庭，敞開雙手照顧新住民，大家都是大家庭的一員。

    徐佳青致詞表示，僑生專班近年學生人數增加，政府非常重視就業協助等，也絕不允許學生在招生過程被傷害或是剝削。

    劉鏡清指出，台灣充滿機會，像是AI四項建設就估計能增加二十萬個高薪就業機會，均衡台灣政策也將帶來更多就業可能，期盼僑生留在台灣奮鬥。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播