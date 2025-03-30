如何與川普2.0互動 學者：從交易角度說明台美關係互惠

台灣駐美代表處紐約辦事處日前與紐約智庫共同舉行座談會，探討如何因應「川普二．○」。與會學者專家認為，台灣需要重新思考美國為何應該關注台灣，可從交易角度說明台美關係互惠，以此務實思維與川普政府互動交流。（路透檔案照）

2025/03/30 05:30

〔記者蘇永耀／台北報導〕美國川普政府上台，外界關注台美關係走向。台灣駐美代表處紐約辦事處日前與紐約智庫共同舉行座談會，探討如何因應「川普二．○」。與會學者專家認為，台灣需要重新思考美國為何應該關注台灣，可從交易角度說明台美關係互惠，以此務實思維與川普政府互動交流。另有學者預期，川普政府將持續履行向台灣提供防禦性軍事物資的承諾。

川普政府將持續履行對台軍售承諾

駐紐約台北經濟文化辦事處發布新聞稿指出，廿七日與紐約智庫Network 20/20合辦「變局中的台美關係前景：美國是否需更新其對台政策，台灣又該如何因應？」座談會，由華府智庫全球台灣研究中心執行長蕭良其及紐約「外交關係協會」亞洲事務研究員石可為（David Sacks）擔任與談人。

請繼續往下閱讀...

根據新聞稿，石可為表示，台灣對亞洲權力平衡至關重要，若台灣淪陷，將使日本、南韓、澳洲及菲律賓等國，對其與美國同盟的永續性及對美國防衛承諾的可信度產生質疑。

另據中央社報導，石可為認為，拜登政府著重將當前時代定義為民主與威權主義間的競爭，致力捍衛共享價值，但川普基本上不關心這些概念，因此，台灣需要重新思考美國為何應該關注台灣。除著重強調雙邊關係將如何影響美國安全及長期利益，也可從交易角度說明台美關係互惠，以此務實思維與川普政府互動。

蕭良其分析，川普第二任期的國安機構中有些重要人物，例如國務卿魯比歐及國安顧問瓦爾茲等人，清楚認知中國對美的長期戰略挑戰、支持盟友及夥伴的重要性，以及面對威權主義侵略時保持堅定決心的必要性。

蕭良其說，儘管川普本人在台灣議題未有太多公開評論，卻反映一個事實，「人事任命即政策」，這些人物在關鍵職位上將是重要指標。「台灣關係法」四十六年來為台海和平穩定提供持久的法律基礎，他預期「川普二．○」將延續此政策，繼續履行向台灣提供防禦性軍事物資及服務、支持經濟文化發展及維護其國際參與空間的承諾。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法