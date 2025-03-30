我首架F16 BLK70出廠》學者：美方趕進度 擴充台灣總體防衛力

F-16 BLK70性能諸元

2025/03/30 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕我國對美採購六十六架F-16C/D BLK70，首架雙座型昨在美出廠，顯示我國對美重大軍購案進度向前推進。學者昨對此表示，疫後軍事供應鏈秩序已逐漸恢復，未來台灣向美採購武器可望逐步「趕進度」，有效擴充台灣總體防衛能力。

疫後軍事供應鏈秩序恢復

據國防部去年底說明，當時對美重大軍購案僅剩拖式2B型飛彈、AGM-154C精準遠攻飛彈（JSOW）及F-16V（BLK70）戰機仍延宕。如今，拖式2B去年底已全數交付，三月初已在屏東仁壽山靶區測試；F-16V戰機也將陸續出廠交付，顯示延宕情形已陸續排除。國防部長顧立雄三月中亦證實，美方已承諾加速JSOW與F-16V交付流程。

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國防院戰略與資源研究所所長蘇紫雲受訪表示，過去軍購交貨延宕與疫情衝擊供應鏈有關，美方生產端一度出現工廠關閉、減產情況，如今已改善，連日本F-35交機進度也加快，可見軍事供應鏈逐漸恢復秩序。台灣採購主要載台交貨有望提速，能有效彌補國軍裝備缺口。

新武器接裝訓練時程緊迫

國防院中共政軍與作戰概念研究所副研究員舒孝煌認為，這些裝備多在美國總統川普首任任期內通過，現加速交付進度，對強化我國國防戰力非常重要。若假想中國真於二○二七年犯台，新式裝備從到位至形成戰力，尤其涉及接裝、人員訓練等作業，時程相當緊迫。

針對美方官員接連對台強化自衛表達樂見，蘇紫雲強調，台灣除增加國防預算，同時強化關鍵基礎設施防護與社會韌性，應獲更多肯定。他認為，未來國防預算提升後，平均每年將多出近一千四百億元預算，將有助於整合載台與不對稱兵力的建軍策略。他並說，無人載具、反艦飛彈、防空飛彈等不對稱戰力，可快速形成實戰能力，是現階段優先選項，並與傳統載台同步形成「組合拳」，沒有誰取代誰的問題。尤其面對中共灰色地帶威脅，水面艦建軍仍須持續推進。

舒孝煌則說，未來國軍裝備採購也應加強過去未列入規劃的「更新」項目，特別是某些次要或後勤裝備；部分研判美方不會出售的項目，如今也有機會提出明確戰略需求爭取。在不對稱戰力上，則應朝自研與外購並行的方向努力。

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