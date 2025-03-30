我首架F16 BLK70出廠 典型「空軍戰馬」

我國首架F-16C/D BLK70昨出廠，國防部副部長柏鴻輝（左一）丶駐美代表俞大㵢（右二）在場觀禮見證。（取自Rep. William Timmons 臉書）

2025/03/30 05:30

專家：機體結構強化、推力大 美國、北約規格武器幾乎都可掛載

〔記者方瑋立／台北報導〕我國首架F-16C/D BLK70（Block指出廠批次）昨出廠，學者專家強調，這款最新機型的F-16戰機，與空軍現役完成性能提升的F-16V BLK20，最關鍵進步之處在於機體結構強化、發動機動力及適型油箱外掛功能，也具備高穩定性和成熟後勤支援體系，是美軍典型「空軍戰馬」，更幾乎可掛載所有美國、北約規格武器，極具作戰彈性。

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偵蒐半徑、射控效能、生存性… 皆獲提升

美廠洛克希德．馬丁公司昨在美舉行我國首架F-16 BLK70雙座型戰機出廠典禮，國防部副部長柏鴻輝、駐美代表俞大㵢出席觀禮，此全新機型性能較空軍現役完成「鳳展專案」的BLK20機型，在偵蒐半徑、射控效能、武器掛載、機動與酬載能力和生存性皆有相當程度提升。

「適型油箱」增續航力 適合因應灰帶襲擾

國防院中共政軍與作戰概念研究所副研究員舒孝煌受訪指出，美方從A/B轉換為新型C/D機型時，機體結構強化很多，因此可做為美國空軍主力戰機，執行掛飛彈、長時間巡弋、投彈等任務。發動機則標配奇異F110-GE-129發動機，推力提升至二萬九千磅等級，在酬載、壽命表現上都較前代佳。

舒孝煌表示，F-16外銷型的C/D機型，從BLK50開始可以加裝「適型油箱」，除釋放機腹附掛點，可加裝各型武器外，也可增加續航能力與作戰半徑，雖會令飛行阻力稍增，但更適合因應共軍灰帶襲擾的雙機巡弋任務。

舒孝煌指出，F-16系列本身為美國與多國空軍長年使用的主力機種，具備高穩定性與成熟後勤支援體系，是典型的「空軍戰馬」，更幾乎可掛載所有美國及北約標準的對空、對地、對海武器，作戰彈性極大，且萬一美方欲提供彈藥支援，也可立即派上用場。

不過，舒孝煌也說，新型F-16雖可增強防禦作戰效能，但國軍仍應思考空防威脅，包括中共未來匿蹤戰機、機場跑道遭攻擊影響起飛等問題，及早因應。

我國首架F-16C/D BLK70昨出廠，駐美代表俞大㵢致詞。（取自Rep. William Timmons 臉書）

F-16 BLK70性能諸元

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