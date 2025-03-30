大量借場地而不用 罷團要徐巧芯別逃避

2025/03/30 05:30

〔記者林承鴻、甘孟霖／台北報導〕國民黨立委徐巧芯被爆借用上百場區民活動中心，卻有許多場次都閒置沒用，昨仍未正面回應是否確實使用所有租借場地。罷免徐巧芯團體「剷除黑芯」批評，借而不用就是擾民，質疑到底為何要借那麼多時段，並要徐好好面對社會大眾的檢視，不要一直逃避。

「剷除黑芯」批擾民 浪費公共財

徐巧芯昨下午在中崙市場區民活動中心舉辦客廳會，約百人參加；「剷除黑芯」則在距離約五十公尺的路邊擺攤辦理二階連署活動，期間陸續有民眾前來連署。「剷除黑芯」說，一階連署時就有在該處擺攤，可能徐也覺得該地點很不錯。

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「剷除黑芯」質疑，究竟為何要借那麼多時段卻不（全部）使用？難道是在害怕別人使用或是罷團做什麼事情嗎？借不是問題，但記 者實地拍到徐巧芯借用的時段大門深鎖、沒有使用的畫面，有實際的證據，批評徐「借而不用」就是擾民、浪費公共財，而浪費公共財就等於在浪費納稅人繳的稅金。

「剷除黑芯」呼籲徐巧芯好好面對社會大眾的檢視，不要一直逃避，並說昨雖未與徐巧芯或其團隊有直接互動，但一直都歡迎徐辦完活動後來攤位看看連署狀況，讓徐知道為什麼要罷免她，同時罷團也可以傾聽徐說為什麼不希望被罷免。

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