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    《記者堵訪提問 》借場地都有使用？ 徐巧芯含糊未答

    三月廿五日下午四點多松山區中正區民活動中心。（記者何玉華攝）

    三月廿五日下午四點多松山區中正區民活動中心。（記者何玉華攝）

    2025/03/30 05:30

    本報實地查訪揭露徐借4場地未辦活動 徐僅稱25至28日都有辦活動

    〔記者甘孟霖、何玉華／台北報導〕國民黨立委徐巧芯三月廿三日被民進黨台北市議員簡舒培揭露，從三月至六月借用松山、信義區十二處區民活動中心共七二二場次；本報記者更於廿五日、廿七日實地查訪，發現四場次沒辦活動；徐巧芯昨則貼出照片回應，稱廿五至廿八日都有辦活動，由於徐所提廿七日活動照片並未有拍攝日期與時間，無法佐證確實為記者查訪的租借時段拍攝，且對廿五日松山區中正區民活動中心場次是否有舉辦活動也未說明。

    記者昨日至中崙市場堵訪徐巧芯說明，現場向徐提問「是否所有租借場地都有使用？」卻遭徐助理抓手攔阻，徐則於助理簇擁離開過程中只說「昨天（廿八日）跟前天（廿七日）都有辦活動」，未回答是否「每場」都有辦活動，仍無法澄清大量借用場地，卻有場地借而不用，濫用公共資源的質疑。

    本報昨報導徐巧芯廿五日下午借用松山區中正區民活動中心；廿七日晚間借用信義區大仁區民活動中心、三張區民活動中心及黎忠區民活動中心，共四場次時段的教室空間不是大門深鎖，就是空無一人。

    徐出示27日照片 未有拍攝日期時間

    不過，徐巧芯昨指出，三月廿五至廿八日確實有辦活動，且可以附上照片佐證，或許是記者來拍攝時活動早已結束。昨日上午，國民黨青年軍至立委徐巧芯服務處召開記者會，針對被爆大量借區民活動中心卻未使用，徐巧芯稱「都是造謠」。

    不過，記者廿七日走訪大仁、三張、黎忠區民活動中心，均於徐巧芯借用的晚間六點至七點間，晚間六點十分前往信義行政中心三樓的大仁區民活動中心，只見大門深鎖，未有人員出入；晚間六點四十分前往黎忠區民活動中心的會議中心，同樣沒有開門，透過玻璃往內看一人都沒有；僅有晚間六點廿五分至三張區民活動中心有見零星人影，但未見辦活動跡象，僅發現幾名年輕人閒聊。

    另，記者三月廿五日下午四點多，依據地圖沿著八德路尋找中正區民活動中心；該中心位於十一樓，記者出電梯後一片黑暗，活動中心鐵門鎖著，無法拉開，在拍完照片後下樓，前後逗留約十分鐘，除了上樓時遇見一名在八樓出電梯進入圖書館的民眾，下樓離去時遇見兩名看似學生的民眾，未見其他人，整個大樓相當安靜。

    記者採訪追問 遭徐助理抓手阻攔

    徐巧芯昨日於中崙市場區民活動中心舉辦客廳會，會後快步離場，記者追問「借用場地是否都有使用」？遭一名助理抓手阻攔；徐巧芯則回應：「昨天（廿八日）跟前天（廿七日）都有辦活動哦！有辦啊，有辦，不能因為你們自己沒有看到就說沒有辦哦！」

    三月廿七日晚間六點多三張區民活動中心。（記者甘孟霖攝）

    三月廿七日晚間六點多三張區民活動中心。（記者甘孟霖攝）

    三月廿七日晚間六點多大仁區民活動中心。（記者甘孟霖攝）

    三月廿七日晚間六點多大仁區民活動中心。（記者甘孟霖攝）

    三月廿七日晚間六點多黎忠區民活動中心會議中心。（記者甘孟霖攝）

    三月廿七日晚間六點多黎忠區民活動中心會議中心。（記者甘孟霖攝）

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