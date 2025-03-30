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    花蓮罷免傅崐萁 議會無黨籍聯盟參戰

    「你跋扈、我拔傅」胖卡戰車上街，吸引眾人目光。（記者花孟璟攝）

    「你跋扈、我拔傅」胖卡戰車上街，吸引眾人目光。（記者花孟璟攝）

    2025/03/30 05:30

    市場掃街連署 「你跋扈、我拔傅」胖卡戰車助陣吸睛

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕涉嫌指示「查水表」的花蓮縣府民政處長明良臻，昨被法院裁定羈押禁見，花蓮罷免傅崐萁連署站人氣也上升，罷免團體「微光花蓮」昨天在重慶市場舉辦團結拔傅大會師，縣議會無黨籍聯盟也宣布「參戰」，與民進黨黨公職共同站出來挺罷免。罷團昨也出動拔傅胖卡戰車「你跋扈、我拔傅」，車上繪有「國會巨嬰」傅總召坐地耍賴哭哭圖，所到之處吸引目光。

    重慶市場 團結大會師

    「團結罷免傅崐萁」拔傅大會師、全縣市場掃街昨啟動，主場在花蓮市重慶市場，另外包括新城鄉北埔市場、壽豐市場、鳳林果菜市場及鳳林中華市場、光復第一市場、瑞穗傳統市場、玉里鎮及富里鄉的公有零售市場，也同步展開掃街連署。

    要求花縣府行政中立

    昨上午在重慶市場還有罷傅胖卡戰車「你跋扈、我拔傅」助陣，讓買菜的民眾都忍不住多看幾眼，還有民眾送來雞肉、鴨肉及香腸（閩南語），諧音「延長羈押」。

    包括民進黨縣議員張美慧、胡仁順，縣議會無黨籍聯盟總召縣議員楊華美、民進黨花蓮市民代表莊依婕、田珍綺等，會同罷團志工一起宣示「團結拔傅」，共同催動罷免連署。

    議員楊華美表示，她代表縣議會無黨籍聯盟的議員宣布投入罷傅行列，她也將在議會強力要求縣府保持行政中立、不應操縱和恐嚇，請大家透過連署表達「陽光花蓮、清除傅能量」決心。

    議員張美慧說，民進黨的「動起來」行動連署專車日前已出動，巡迴花蓮收連署書，也歡迎民眾前往服務處連署。

    罷團微光志工王先生說，微光花蓮「罷免總部」在吉安鄉中山路二段三十號，每天都有志工值班，歡迎民眾來連署。

    志工持「微光花蓮、拔傅行動」、「罷免救台灣」手牌前進重慶市場掃街，獲得婆婆媽媽支持。（微光花蓮提供）

    志工持「微光花蓮、拔傅行動」、「罷免救台灣」手牌前進重慶市場掃街，獲得婆婆媽媽支持。（微光花蓮提供）

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