一週大事（114年3月23日至29日）因應國際關稅變化 4月電價不調整

緬甸廿八日發生芮氏規模七．七強震，截至廿九日已確認一六四四人罹難。（法新社）

2025/03/30 05:30

國內：

●中配網紅「亞亞在台灣」劉振亞涉武統言論遭移民署廢止居留許可，廿五日期限當天從台北松山機場搭機離台。

●經濟部電價費率審議會廿八日決議，考量國際關稅變化、地緣政治風險等引發物價波動隱憂，四月電價不調整。

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●花蓮縣民政處長明良臻涉要求戶政人員登門查對罷免資料，引「查水表」爭議，花蓮地方法院廿八日重新裁定羈押，禁止接見、通信。

國外：

●美國總統川普廿六日宣布，將對所有在外國製造、進口到美國的車輛徵收廿五％關稅，新關稅將於四月二日上路。

●日本政府廿七日首度公布因應「台灣有事」的離島居民初步撤離計畫，包括在六天內撤離約十二萬名沖繩先島群島居民及觀光客等。

●緬甸廿八日發生芮氏規模七．七強震，截至廿九日已確認一六四四人罹難。由於救援行動舉步維艱，美國地質調查所推估恐有逾萬人罹難，軍政府罕見向國際求援；鄰國泰國首都曼谷亦有多處建築損壞。

經濟部電價費率審議會廿八日決議，考量國際關稅變化、地緣政治風險等引發物價波動隱憂，四月電價不調整。（資料照）

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