警察人事條例修正案 政院擬不覆議

立法院元月修正「警察人員人事條例」，讓警消海巡等退休所得替代率提高至八十％。（資料照）

2025/03/30 05:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院修正「警察人員人事條例」，讓警消海巡等退休所得替代率提高至八十％，行政院原在廿七日的院會把覆議案列入討論事項、卻臨時撤案，由於覆議案須在四月二日前送至立法院，據悉，目前政院尚未計畫本週加開臨時院會，「警察人員人事條例」擬不覆議。

立法院一月七日三讀修正通過「警察人員人事條例」，明定警察、消防、海岸巡防、移民及空中勤務總隊人員的每月退休所得替代率最高為八十％，預估未來五十年將減少挹注公務人員退休撫卹基金約一○八二億元。立法院「卡案」兩個半月，已在三月廿四日將該條例送至行政院。

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據了解，「警察人員人事條例」是否覆議，讓行政院陷入兩難，才有廿七日原本排案又撤案的插曲。行政院雖然認為此條例修正，造成國家財務缺口、也違法違憲，但提出覆議案，恐打擊警消海巡人員士氣，影響政院未來重大政策的推動，諸多施政仍須警消海巡的配合與支持。

據分析，像是政府推動的全社會防衛韌性，警察與消防人員扮演重要角色；而中國運用灰色地帶對我侵擾行動不斷，則要靠海巡人員堅定執法；至於最近引發言論爭議的中配遭廢止依親許可及長期居留許可，也要由移民署人員來處理。

據悉，過去民進黨政府推動年金改革，已重傷軍公教選票，讓二○一八年縣市長選舉大敗。而警察人員近八萬人、消防人員約兩萬人，移民、海巡與空勤總隊人員等約八萬多人，加計眷屬與退休人員為數不少，如提出覆議案，唯恐再度流失選票，接下來還要面對罷免投票與二○二六年的地方選舉。

黨政人士認為，立法院國民黨團將「警察人員人事條例」卡案兩個半月，為搶救罷免危機，緩解年改族群壓力，才趕著讓法案送至行政院，若政院此時提出覆議，恐讓藍營藉機操作、製造對立。

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