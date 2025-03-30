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    罷免攻防》藍：大罷免 等於罷免韓國瑜

    國民黨團總召傅崐萁指出，黨中央和黨團反惡罷宣傳三大主軸，將聚焦在「大罷免，等於罷免立法院長韓國瑜、等於廢除財劃法修法、等於支持軍事戒嚴」。（資料照）

    國民黨團總召傅崐萁指出，黨中央和黨團反惡罷宣傳三大主軸，將聚焦在「大罷免，等於罷免立法院長韓國瑜、等於廢除財劃法修法、等於支持軍事戒嚴」。（資料照）

    2025/03/30 05:30

    〔記者林哲遠、施曉光／台北報導〕大罷免浪潮襲來，面對民進黨擬發起三百場宣講深入基層，助攻公民團體衝刺第二階段罷免連署，國民黨擬召開上百場政策說明會應對。國民黨團總召傅崐萁指出，黨中央和黨團反惡罷宣傳三大主軸，將聚焦在「大罷免，等於罷免立法院長韓國瑜、等於廢除財劃法修法、等於支持軍事戒嚴」。

    國民黨擬在罷免第二階段成案後，展開全面熱戰策略，陸戰上，國民黨自廿日開始在全國各地舉行百場政策說明會，向民眾報告總預算及財劃法修正等。傅崐萁說，在空戰上，將以三主軸做為宣講重點：「罷免某國民黨立委，就是要罷免立法院長韓國瑜，讓民進黨團總召柯建銘當院長」、「罷免某國民黨立委，民進黨立委成多數後，將廢除財劃法修法」、「罷免某國民黨立委，民進黨獨大後，賴政府將實施軍事戒嚴」。

    傅指出，根據立法委員互選院長副院長辦法規定，「院長、副院長經全體立法委員三分之一以上人數提議，出席委員三分之二以上人數通過，得予以改選。」因此，只要民進黨能罷免掉十二位國民黨立委，讓立委總席次變成一○一席，民進黨團就能利用立委補選空窗期修法，將門檻下修至二分之一，屆時柯建銘就有機會當上立法院長。他表示，黨團已針對遭鎖定的國民黨立委進行民調，將謹慎應對、應戰，若坊間出現離譜民調，他們將適時公布，避免被亂帶風向。

    國民黨青年軍昨也至立委徐巧芯服務處召開記者會，並前往吳興市場掃街宣講，還號召「十萬青年」站出來，一起做徐巧芯的後盾；徐巧芯則表示，一位澳洲記者向她表達不解台灣為何大罷免，因為澳洲沒有罷免這種東西。

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