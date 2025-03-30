罷免攻防》綠營要先擒王 鎖定傅隨組織

民進黨總動員多路助攻罷免，並以「擒賊先擒王」策略、將火力瞄準國民黨團總召傅崐萁及「傅隨組織」。（資料照）

2025/03/30 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕大罷免二階連署將於本週進入倒數卅天，朝野全面迎戰。民進黨以「顧好立委、守護公民」為主軸，在輿論及法律面協防被針對罷免的黨籍立委；近期更總動員多路助攻，包括黨公職服務處轉為「民主連署站」、劃定責任額，擴大舉辦三百場宣講，並以「擒賊先擒王」策略、將火力瞄準國民黨團總召傅崐萁及「傅隨組織」。

罷免潮席捲朝野立委，黨內人士說明，民進黨上月正式啟動「顧好立委專案」即時支援闢謠，以及成立律師團提供法律協助，未來也會與立委密切聯繫、積極協助。他評估，國民黨發起的「惡罷」在一階連署爭議頻傳，加上正當性不足，二階更顯困難。

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據指出，因應地方層出不窮的襲擾事件，民進黨主席賴清德於上週中常會指示，中央及地方黨部要成立「問題解決應對小組」，以積極協助民團即時解決困難。民進黨亦將各縣市黨部及黨公職服務處轉為「民主連署站」，代收全國罷免連署書，並交付縣市議員及立委落選人「責任額」，助攻連署量能。

在空戰上，據了解，民進黨鎖定傅崐萁，研擬決戰卅天的「擒賊先擒王」策略，配合罷團在各選區廣設罷傅專區，方便離鄉花蓮人連署；昨天也推出最新說帖，主打「下架國民黨立委，就是下架傅崐萁」，並羅列搞垮國家、拖累經濟、不顧民生、危害國安等罪狀。

民進黨團幹事長吳思瑤昨受訪直言，罷免國民黨立委的三個主軸，就是還給台灣一個民主正常國會，防止藍白小偷上下其手、掏空國家財政，更是拒絕共產黨併台統治、阻擋台灣淪匪區全面「被戒嚴」。

民進黨發言人吳崢也說，傅崐萁將焦點轉向立法院長韓國瑜，意圖「圍韓救傅」，面對人民對他的不滿，只會轉移焦點，死道友不死貧道。

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