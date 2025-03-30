反制罷免 朱轟民進黨台獨害台

國民黨主席朱立倫昨在台上呼籲，支持桃園市長張善政，就要支持六位藍委。 （記者黃政嘉攝）

2025/03/30 05:30

〔記者黃政嘉／桃園報導〕國民黨為反制公民團體發起大罷免藍委的運動，舉辦「還錢於民」政策說明會，桃園場昨在楊梅區埔心公園舉行，黨主席朱立倫、戰鬥藍發起人趙少康等人演講，高喊「反惡罷、護桃園」；朱立倫說，真正反共的政黨是國民黨，黨綱、黨章寫得非常清楚，「我們保護中華民國，還要反對台獨」，民進黨台獨是在害台灣。

朱、趙在台上向支持者呼籲，待罷免投票那天，一定要投下不同意票；朱立倫表示，民進黨冠國民黨罪名，說藍營修改財政收支劃分法，把中央的錢搶回地方，但國民黨桃園市六位立委，一年幫地方爭取二五九億元，一次任期可爭取一千多億元，他們應是桃園大功臣，這樣要罷免嗎？

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朱說，民進黨指六位藍委嚴格審查預算，難道要藍委從頭不講話，幫民進黨護航？對浪費、貪污的預算當然要嚴格監督，六位立委做對做好的事情，為桃園打拚，沒有理由罷免，支持市長張善政，就一定要支持六位藍委。

趙少康指出，賴清德總統說兩岸不會打起來，若打起來，美國會幫台灣，但烏克蘭總統澤倫斯基日前到美國白宮，卻被總統川普羞辱，前年輔選時，他說「票投民進黨，青年上戰場」，現在就是這樣。

趙少康並以中配「亞亞」劉振亞「武統」爭議為例說，他反對亞亞言論，但光憑她的抖音內容會引起武統？賴總統才會引起武統，因賴說兩岸是敵對關係，那就是宣戰。

趙少康也表示，全台灣最後悔的就是代表民眾黨參選總統的柯文哲，關在土城看守所午夜夢迴，為什麼不跟國民黨合作？

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