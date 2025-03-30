我首架F-16 BLK70戰機 出廠交機

我國對美採購的F-16 BLK70戰機，首架於美國時間28日在南卡羅萊納州洛馬工廠出廠，該州眾議員提蒙斯（前方右二）在機前留影，左一為我駐美代表俞大㵢。（取自Rep. William Timmons 臉書）

2025/03/30 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕我國對美採購六十六架F-16 BLK70型戰機（又稱F-16V），首架於美國時間廿八日在美國南卡羅萊納州洛克希德．馬丁（Lockheed Martin，簡稱洛馬）工廠舉行出廠交機典禮，國防部副部長柏鴻輝、駐美代表俞大㵢出席觀禮，見證我國空軍即將迎來的全新戰力提升。

美邀我方參加 彰顯對台防衛承諾

洛馬昨於南卡州格林維爾工廠舉行我國採購F16V首架出廠典禮，南卡州共和黨籍眾議員提蒙斯於典禮致詞後在社群發布與柏鴻輝、俞大㵢合照表示，「我們非常榮幸可以成為F16的全球製造基地，以及支援台灣空防能力」。

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國防部昨證實，此次美方邀請我方參加戰機出廠典禮，除展示戰機產製成果，亦彰顯美政府依「台灣關係法」及「六項保證」，持續協助台灣提升自我防衛能力之承諾。

66架新戰機戰力強 明年底前交運

國防部說，此軍購案是於二○一九年依「新式戰機採購特別條例」編列特別預算，向美籌獲六十六架新式戰機，以強化空軍戰力及提升聯合作戰效能。

國防部表示，將持續協同美方，透過台美安全合作機制，確保新式戰機產製順利，在二○二六年底前完成交運。

本次所交機的首架雙座機機號為六八三一，性能上相較於國軍經「鳳展專案」升級而成的現役F-16V BLK20機型，在偵蒐、射控、動力、航程、機體壽命上更勝一籌，且BLK70具備新造機的結構與未來擴充潛力，整體作戰效能亦優。

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