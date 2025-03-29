《苗栗》曾玟學促整併戶政所 苗縣府認同

苗栗縣議員曾玟學建議將18鄉鎮市戶政事務所整併。圖為苗栗戶政事務所。（記者張勳騰攝）

2025/03/29 05:30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣議員曾玟學昨天在縣議會臨時會提案建議整併現有十八鄉鎮市戶政事務所，採漸進式調整內部組織編制，將部分事務所改為辦事處；苗栗縣長鍾東錦回應，此提案與苗縣府的既定政策不謀而合，將朝議員選區來劃分、做規劃。

朝向以議員選區劃分

曾玟學指出，他參考其他縣市的作法，認為戶所可做精簡，抽出人力做整體調配使用，目前戶政體系完整及便利，每個地方都可辦理不同業務，人口多就維持，人口少的鄉，戶所可以縮減成辦公室，有些縣市已逐步縮減、精簡，或是遇缺不補，都可做參考。

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曾玟學表示，二○一八年前縣長徐耀昌任內曾做討論，當時討論縮減成跟議員選區的六個所，或跟苗縣警局分局區的五個所，他都樂見其成，他並不是要讓薪資縮減，主要是要讓人力回到縣府，給鄉親最大的服務能量，但大前題若做縮減，需讓各戶所業務能正常運作，可行的話此議題才做討論。

部份改為辦事處 精簡人力

鍾東錦回應，他上任後，已跟縣府秘書長討論過兩次，正逐步規劃中，目前縣府人事處正向行政院人事總處爭取增加八十六個員額，等下來再做整體規劃分配，而十八戶所整併，把人力調整到其他需要的單位，縣府正積極研討中。

鍾東錦表示，戶所整併，他構想以議員選區來劃分，比較恰當，不管是山海線立委選舉及議員席次變動，按選區來規劃整併，比用分局區來規劃要恰當；目前各戶所人員傾向遇缺不補，把人力往需大量人力的工務、水利等處來調動，此建議與縣府的既定政策不謀而合，縣府會將人事做最好的安排，每個人發揮所長，不要有人做的要死，閒的人太閒。

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