《記者實地走訪》徐巧芯借場地 查4處沒辦活動

二十七日晚間，徐借用的大仁區民活動中心大門深鎖無人使用。（記者甘孟霖攝）

2025/03/29 05:30

徐貼文舉行園藝小教室 租用的另一處大門深鎖 不同天的3處也沒人使用

〔記者甘孟霖、何玉華／台北報導〕國民黨立委徐巧芯日前被爆大量借用台北市松山、信義區的區民活動中心，且借了場地根本沒用，挨批不當占用公共資源。為此徐於廿五日臉書貼文當天於慈祐區民活動中心的園藝小教室活動闢謠，但記者廿五日當天實地走訪徐借用的另一處松山區中正區民活動中心，卻是大門深鎖，廿七日再實地訪查三處徐借用場地，仍未見舉辦任何活動；「剷除黑芯」罷免徐巧芯團體批評，徐巧芯此舉嚴重影響市民權益，今下午將於中崙市場區民活動中心旁，直球對決徐巧芯。

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罷團今於中崙市場旁 直球對決徐

民進黨議員簡舒培日前爆料徐巧芯租借松山、信義區三百多場區民活動中心，且都集中在三至六月的黃金時段，支付低廉押金，更被發現徐所租借的時段根本都沒有使用；徐巧芯廿五日則發出臉書貼文，記錄當天於慈祐區民活動中心的園藝小教室活動，並意有所指表示「某些人的失智列車翻了吧」。

不過，徐巧芯在廿五日當天，除了借慈祐區民中心舉辦活動外，另在松山區中正區民活動中心借用下午時段場地，記者實地現場查看竟大門深鎖，並未舉辦活動；廿七日晚間，再查訪徐巧芯租借的大仁區民活動中心、三張區民活動中心，以及黎忠區民活動中心，教室空間不是大門深鎖，就是空無一人，絲毫未見舉辦活動跡象。

許淑華︰剝奪市民租借場地權利

民進黨市議員許淑華批評，徐巧芯所作所為就是占盡人民便宜，也剝奪一般市民租借場地的權利，甚至所用價格還較低廉，根本就是「吃人夠夠」，身為一個大立委做出這樣占用場地行為實在有失格局，如此剝奪人民使用公共資源的行為已引發共憤，奉勸徐巧芯借了場地就用好用滿，不使用就知所進退，把屬於人民的權利還給他們。

許淑華也說，台北市長蔣萬安應好好面對這類占用公共資源的行為，而不是讓徐換個助理就能借好借滿；她也提及，反觀蔣市府對罷團嚴格要求，就能對比出有權有勢的人就可以為所欲為，「有關係就沒關係，沒關係就很有關係」。

罷團︰有需求借不到 已引爆民怨

「剷除黑芯」罷團表示，徐要借多少場地都是她的權利，但借了就必須使用，已有不少民眾來爆料說徐借的時段大門深鎖根本沒使用，但網站上也無法做取消，導致真的有需求的民眾借不到，地方上已引爆民怨。

二十七日晚間，徐借用的黎忠區民活動中心一樣大門深鎖。 （記者甘孟霖攝）

二十七日晚間，立委徐巧芯借用的三張區民活動中心未見舉辦任何活動。（記者甘孟霖攝）

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