為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    美防長：不尋求與中共開戰 但要做好準備

    美國國防部長赫格塞斯廿七日訪問海外屬地關島，稱美國不尋求與共產中國開戰，但有責任確保自身做好這層準備。圖為廿八日赫格塞斯訪問菲律賓回應記者提問。（歐新社）

    美國國防部長赫格塞斯廿七日訪問海外屬地關島，稱美國不尋求與共產中國開戰，但有責任確保自身做好這層準備。圖為廿八日赫格塞斯訪問菲律賓回應記者提問。（歐新社）

    2025/03/29 05:30

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國國防部長赫格塞斯廿七日訪問海外屬地關島，稱美國不尋求與共產中國開戰，但有責任確保做好相關準備，駐關島美軍即是美國在亞太地區投射軍力的「前線部隊」。美國國防部同日警告，若台海開戰，關島可能遭中國飛彈攻擊。準空軍部長梅因克表示，無人系統對於遏阻台海衝突十分關鍵。

    赫格塞斯：關島美軍是亞太前線部隊

    赫格塞斯告訴關島美軍，美國國防部的嚇阻理念在印太地區尤其重要，「你們就是美國力量投射的平台」，三軍總司令川普在內的整個指揮系統，都依賴駐紮印太司令部的美軍為任何潛在衝突做好準備，「我們不尋求與共產中國開戰，但我們要確保自己做好準備」。他也提到，美國與盟邦將共同抵禦中國對關島附近島國的侵犯行為，「任何對這些島國的攻擊就是對美國的攻擊」。

    「華盛頓時報」同日發自安德森基地的報導指出，有關中國戰爭計畫的情報評估，若台海開戰，關島將率先遭共軍飛彈攻擊。據了解，關島目前有美軍大型飛彈及炸彈儲存設施、海軍艦艇及潛艦、空軍輪調部署的轟炸機，以及陸軍飛彈防禦系統。五角大廈最新中國軍力報告指出，共軍可利用彈道及巡弋飛彈攻擊關島，且包括航艦在內、多個共軍海軍戰鬥群已在關島附近部署。

    準空軍部長：發展無人系統阻台海衝突

    梅因克（Troy Meink）在聯邦參議院人事聽證會上強調，關島是美軍朝前線投射及維持空中力量的關鍵位置，有必要不斷升級當地機場、增加支援設施，以及擴大燃料和彈藥儲存能力。分析說，從美國本土向印太司令部運輸任何物資都會先抵達關島，在台海或南海爆發衝突的情況下，關島是唯一可靠地點。中國很清楚關島的重要性，最可能用東風-26、東風-27等飛彈打擊關島，前者還可搭載核彈頭。

    梅因克提到，無人系統在遏阻台海衝突中十分關鍵，除了開發先進無人系統外，還必須改善指揮管理體系、強化網路安全和韌性，以及將無人系統與其他作戰能力整合。他表示，美國空軍和太空部隊必須擁有「永遠不受質疑的核實力」，可在任何時間及地點執行所有核心任務，才能嚇阻中國不以武力來實現國家安全目標。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播