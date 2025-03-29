美防長：不尋求與中共開戰 但要做好準備

美國國防部長赫格塞斯廿七日訪問海外屬地關島，稱美國不尋求與共產中國開戰，但有責任確保自身做好這層準備。圖為廿八日赫格塞斯訪問菲律賓回應記者提問。（歐新社）

2025/03/29 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國國防部長赫格塞斯廿七日訪問海外屬地關島，稱美國不尋求與共產中國開戰，但有責任確保做好相關準備，駐關島美軍即是美國在亞太地區投射軍力的「前線部隊」。美國國防部同日警告，若台海開戰，關島可能遭中國飛彈攻擊。準空軍部長梅因克表示，無人系統對於遏阻台海衝突十分關鍵。

赫格塞斯：關島美軍是亞太前線部隊

赫格塞斯告訴關島美軍，美國國防部的嚇阻理念在印太地區尤其重要，「你們就是美國力量投射的平台」，三軍總司令川普在內的整個指揮系統，都依賴駐紮印太司令部的美軍為任何潛在衝突做好準備，「我們不尋求與共產中國開戰，但我們要確保自己做好準備」。他也提到，美國與盟邦將共同抵禦中國對關島附近島國的侵犯行為，「任何對這些島國的攻擊就是對美國的攻擊」。

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「華盛頓時報」同日發自安德森基地的報導指出，有關中國戰爭計畫的情報評估，若台海開戰，關島將率先遭共軍飛彈攻擊。據了解，關島目前有美軍大型飛彈及炸彈儲存設施、海軍艦艇及潛艦、空軍輪調部署的轟炸機，以及陸軍飛彈防禦系統。五角大廈最新中國軍力報告指出，共軍可利用彈道及巡弋飛彈攻擊關島，且包括航艦在內、多個共軍海軍戰鬥群已在關島附近部署。

準空軍部長：發展無人系統阻台海衝突

梅因克（Troy Meink）在聯邦參議院人事聽證會上強調，關島是美軍朝前線投射及維持空中力量的關鍵位置，有必要不斷升級當地機場、增加支援設施，以及擴大燃料和彈藥儲存能力。分析說，從美國本土向印太司令部運輸任何物資都會先抵達關島，在台海或南海爆發衝突的情況下，關島是唯一可靠地點。中國很清楚關島的重要性，最可能用東風-26、東風-27等飛彈打擊關島，前者還可搭載核彈頭。

梅因克提到，無人系統在遏阻台海衝突中十分關鍵，除了開發先進無人系統外，還必須改善指揮管理體系、強化網路安全和韌性，以及將無人系統與其他作戰能力整合。他表示，美國空軍和太空部隊必須擁有「永遠不受質疑的核實力」，可在任何時間及地點執行所有核心任務，才能嚇阻中國不以武力來實現國家安全目標。

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