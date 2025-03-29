日前經產大臣甘利明：盼與台合作 打造無風險AI世界

日本前經濟產業大臣、半導體戰略推進議員聯盟名譽會長甘利明昨日出席「台日科技未來論壇」，就台日半導體合作的機遇與挑戰發表演講。（記者塗建榮攝）

2025/03/29 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕日本前經濟產業大臣、半導體戰略推進議員聯盟名譽會長甘利明昨在台北演說時示警，中國DeepSeek AI（簡稱DS）雖看似便宜且可擁有生成內容的所有權，但使用者輸入的資料百分之百都會流向中國，其野心是成為世界的「基礎設施」，屆時更將掌握所有國家和企業的智慧財產、決定權以及決策權。他強調，盼與台灣合作，創造出無風險AI的世界。

示警中國DeepSeek掌控全球野心

甘利明與日本通訊巨擘KDDI創辦人千本倖生、前日本自衛隊陸上幕僚長岩田清文等人出席由印太戰略智庫主辦、聯邦銀行等企業團體協辦的「台日科技未來論壇」。

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甘利明以「台日半導體合作的機遇與挑戰」為題演說表示，社會正歷經全面數位轉型（DX），現在只有台積電可以做到高階半導體的生產線，英特爾、三星都望塵莫及，台積電的確是榮耀、保護台灣的一家公司，但其設計仍仰賴輝達等獲利佔營業額八成的公司。未來設計開發公司會越來越多，晶圓代工卻僅台積電一家，若未來持續朝高度客製化、重視後製程封裝的方向發展，會導致下游限制上游的情況發生。

甘利明指出，因此，日本企業之所以聯盟成立Rapidus半導體公司的原因，正是希望支撐數位轉型社會的運轉，若能與台積電共同成為穩定的供應來源，就可以大幅減少過程中的風險，組成半導體團隊，更可支援、維持自由民主的社會，成為此社會的基礎。

他強調，最高階的AI半導體是由數百家公司共同完成，也必須歷經好幾千個製程才能做出來，美國總統川普想憑單一國家的力量，在生產面是天方夜譚。因此，必須由全球一流頂尖公司共同合作，才有辦法完成整個半導體供應鏈、製造出最好產品，但要如何讓川普瞭解，是業界最大的疑問。

甘利明也示警，生成式AI競爭激烈，中國DS藉由費用便宜、可獲得生成結果所有權等優勢開始獲利，但中國的野心是讓它成為全世界都使用的「基礎設施」，讓全世界都使用並輸入自己的資料，等於讓這些資料百分之百屬於中國。

他說，當大家都使用DS時，等於將智慧財產丟進其資料庫，未來公司甚至可能會因此被預測出研發計畫，當DS成為全世界基礎設施的一部分，屆時所有國家的決策、決定權，全都恐遭中國控制。他期盼可以與台灣合作，創造出一個沒有風險的AI的世界。

千本倖生則斷言，全世界AI最厲害的會是台灣與美國，至少未來廿年內台灣會是很棒的，請台灣的朋友們，大家要有信心。

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