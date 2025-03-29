區桂芝再嗆賴：定調敵對勢力 給中國統戰題材

台北市立北一女中國文老師區桂芝昨受訪表示，她自己對於統獨沒有絕對信仰。（記者甘孟霖攝）

2025/03/29 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市立北一女中國文老師區桂芝三月十五日在中國深圳接受央視採訪，批評總統賴清德將對岸定調「境外敵對勢力」，回國後被民眾檢舉教育不中立；陸委會主委邱垂正昨也說區顛倒是非。對此，區桂芝昨受訪指出，對統獨沒有絕對信仰，並批評賴總統定調「境外敵對勢力」，才給對岸題材利用統戰宣傳。

稱15日到香港掃墓 下午赴深圳受訪

區桂芝昨接受媒體聯訪表示，如果言論變成對岸統戰的工具，那到底是誰給對岸題材？如果我們沒有提出「境外敵對勢力」，別人也沒有題材可以利用。

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區桂芝說，公務人員赴港、澳、大陸地區都要事前申請，該趟旅程申請時寫的事由為「掃墓」、「訪友」。她三月十五日到香港掃墓，當天與家人吃完中飯後，下午赴深圳受訪。

區表示，現在到底是中國先打壓我國，還是我們有什麼言論、舉動引發對岸反彈，已經分不清哪個是因、哪個是果，到底是誰來決定孰是孰非？

她強調，老百姓希望的就是和平，以及家人可以團聚，如今已經變得非常奢侈，雖沒有禁止民間交流，但政府的舉措都讓民眾感到風聲鶴唳，隨時會擦槍走火，「雙方都不斷在挑釁對方，政治上對立造成老百姓苦難，難道現在要歷史重演嗎」？

她說，自己對於統獨沒有絕對堅定的信仰，但她秉持百姓無法干涉上層政治人物鬥爭，民眾只要求生活安居樂業，不管要統、要獨，可不可以人民福祉為優先？

區桂芝也質疑，沒有法律約束公務員接受媒體採訪，北市教育局、台北市長蔣萬安也說支持言論自由，當初檢舉的民眾，究竟是不是網軍扮演？因一般民眾檢舉頂多到教育局，不會到國教署層級。

區桂芝指出，很擔心教職受影響，但這樣的擔心也莫可奈何，如果政府守法就辦不了她，因為她沒有違法；如政府辦了她，就代表政府不守法，她的擔心也於事無補。

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