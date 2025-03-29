區桂芝上中國央視批賴 邱垂正：顛倒是非 配合統戰

陸委會主委邱垂正昨在立法院受訪表示，北一女中國文老師區桂芝的說法顛倒是非、混淆視聽，配合中共黨媒對台統戰。（記者田裕華攝）

2025/03/29 05:30

〔記者李文馨、甘孟霖／台北報導〕台北市立北一女中國文老師區桂芝接受中國官媒央視採訪，批評總統賴清德將中國定調「境外敵對勢力」、「良心何在」，被檢舉違反教育中立。陸委會主委邱垂正昨在立法院受訪直言，區的說法顛倒是非、混淆視聽，配合中共黨媒對台統戰；教育部長鄭英耀則說，若違反規定，有相關法令依法懲戒。

邱：「敵對勢力」 怎麼會投射到母親

邱垂正表示，中共黨媒負有政治任務，期待受訪者的談話內容是他們想要的論調，陸委會尊重每個人對自己文化身分認同，但迎合中共黨媒對台統戰，陸委會相當在意。

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邱垂正指出，區桂芝曲解賴總統對「境外敵對勢力」的定位，台灣近幾年受到中共政權各種施壓與步步進逼，從軍機艦擾台、外交打壓、經濟脅迫、社會滲透、法律戰、無所不在的認知作戰，以及灰色地帶侵擾，「請問這不是敵對勢力嗎？」

邱垂正表示，這不僅符合台灣「反滲透法」的定義，更是客觀事實，也是舉世所公認，怎麼會把「境外敵對勢力」投射到母親身上？這令他們覺得驚訝。

他說，中共政權、北京當局對台的敵意，不是指一般中國大陸人民指涉的敵意，陸委會也沒有禁止國人赴陸探親，大陸親屬也可來台探親，這都屬於人民之間的正常交流。

邱垂正直言，區這樣的說法有點顛倒是非、混淆視聽，配合中共黨媒對台統戰，陸委會對此表達遺憾，絕大多數國人也不會認同。邱也說，區接受中共黨媒的專訪，引發國人很多不認同，教育部、陸委會都收到許多檢舉函，指區不適任。

民進黨台北市議員簡舒培昨受訪就說，對區老師言論內容非常不以為然，老師雖有個人言論自由，但到對岸配合敵國，回頭罵自家總統，這樣像話嗎？到央視受訪掛著「北一女教師」頭銜，這有無違反公職人員法令，需要調查。有沒有校方授權？所發表言論是否妨礙北一女校譽，這也需要討論。

校友籲區 別躲在北一女名稱下發話

知名作家、北一女校友丘美珍昨發布給北一女校長的公開信，請區桂芝不要再躲在北一女光環下傳遞「個人意見」，卻被放大解讀成北一女師生及校友的意見，讓全台灣對北一女產生誤解。

鄭英耀受訪則表示，教育人員應該保持教育中立，並能在教育現場確保對國家的認同、國家主權及國家安全有非常清楚的概念，適度讓新世代的青少年充分理解。若有違反規定，有相關法令可以依法懲戒，地方教育局處應依法行政。

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