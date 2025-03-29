日本成立「統合作戰司令部」 日退將：台灣有事可迅速行動

日本防衛省廿四日成立統一指揮陸海空自衛隊的常設機構「統合作戰司令部」，前自衛隊陸上幕僚長岩田清文昨在台北受訪指出，萬一台灣發生戰爭，日本統合司令官就可以非常迅速採取行動。（記者塗建榮攝）

2025/03/29 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕日本防衛省廿四日成立統一指揮陸海空自衛隊的常設機構「統合作戰司令部」，前自衛隊陸上幕僚長（相當於陸軍司令）岩田清文昨在台北發表演說及受訪，他指出，此措施會讓自衛隊更有效率，新設司令官可直接對口美軍的印太司令部，萬一台灣發生戰爭，日本統合司令官就可以非常迅速採取行動。

岩田清文：將能加強對敵基地攻擊能力

「台灣和日本應是命運共同體」，岩田強調，台日共享民主自由的價值觀，台灣有事也會導致日本有事，正如台灣人絕不容許台灣落入中國領導人習近平手中，對日本人而言也是如此。統合司令部目標是在緊急情況發生時指揮跨領域作戰、提升即時應變力與聯合作戰的實效性，同時負責與美軍密切對口、協調共同作戰，以及加強敵基地攻擊能力。

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岩田清文昨出席「台日科技未來論壇」發表演說，會後接受媒體提問。

針對日本防衛省新設「統合作戰司令部」帶來的影響，岩田表示，過去日本首相受防衛大臣以及統合幕僚長（相當於參謀總長）輔佐，但參謀總長既需要輔佐又需要指揮陸海空三軍，現在有整合的司令官分擔此工作，會讓自衛隊指揮更有效率。

岩田指出，新設統合司令部的司令官，可以直接與美軍位於夏威夷的印太司令部對口、共同行動。岩田強調，當然不希望台灣發生戰爭，但若有萬一，統合司令官就可以非常迅速地採取行動。

岩田清文演說時，以軍事專業角度分析指出，烏俄戰爭後，世界各國已瞭解半導體在戰爭中的重要性，重要軍武如標槍飛彈、海馬斯多管火箭系統、無人機，以及通訊和遙導控所依賴的人造衛星，其實背後仰賴半導體。

岩田強調，隨著未來戰爭形式不斷進化，不管是空中或水面及水下無人載具、機械狗等，都可能將搭載AI晶片。他預判，如美軍以無人機當作僚機的「協同戰鬥航空器系統（CCA）」計畫趨勢，未來戰爭會是少數人控制上百架無人載具的形式。

盼日台美建立「半導體同盟國」 嚇阻北京

岩田表示，中國已設定二○二七年具備足夠侵台軍事能力，以及軍隊智慧化的期程，顯示中國已意識到AI半導體的重要性。他說，無論是為了取勝或預防戰爭，台灣、日本和美國必須相互合作，建立可自主生產高階半導體的系統網絡。

他期盼，日本能夠與台灣、美國建立「半導體的同盟國」，確保高階半導體製造供應、有效嚇阻中國攻擊，並持續在各領域保持非常友好關係。

日本防衛省廿四日正式成立「統合作戰司令部」，圖為日本防衛大臣中谷元（左）與司令部首任長官南雲憲一郎（右）。（取自日本防衛省臉書）

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