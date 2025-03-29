柯文哲沈慶京等4人 延押禁見2個月

民眾黨主席黃國昌、秘書長周榆修及黨籍立委28日舉行記者會，聲援柯文哲。（記者劉信德攝）

2025/03/29 05:30

〔記者張文川、李文馨／台北報導〕台北地院審理民眾黨前主席柯文哲等人涉京華城容積、公益侵占等弊案，四名在押被告柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、眾望基金會董事長李文宗，其羈押期限將於四月一日屆滿，法官日前提訊四人並聽取檢、辯意見後，昨認為四人皆有勾串與逃亡能力，全案仍有陷入晦暗不明的可能性，裁定四人自四月二日起延押兩個月，並禁止接見通信。

黃國昌︰支持柯抗告 陳佩琪︰陪伴到最後

民眾黨主席黃國昌對此表示遺憾且無法接受，支持律師提出抗告。柯妻陳佩琪發文說，感謝大家對柯文哲的支持，她會陪伴柯文哲到生命最後一刻，但也懇求大家和律師，「若我先走了，千萬不要通知他，讓他平靜地在獄中走吧！」

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沈慶京日前聲請具保停押，合議庭昨一併駁回。至於柯文哲的律師前天以柯文哲罹患疾病、非保外治療顯難痊癒為由，聲請具保停押，合議庭特別說明，此部分尚待另行調查，尚未裁定。

裁定指出，柯等四人都否認起訴事實，但依證據資料足以認定犯罪嫌疑重大，所涉罪名為違背職務收賄罪、圖利罪等最輕本刑五年以上重罪，依其身分地位、經濟能力，亦有動機潛逃海外規避審判。

合議庭表示，依目前審理進度，四人與共犯、證人的供述均有差異，律師也聲請調閱數量相當龐大的訊問、偵訊錄音錄影，並打算聲請傳喚甚多證人，本案卷宗繁雜、共犯甚多，很可能須長時間密集審理，案情仍有陷於晦暗不明的高度可能，有相當理由足認四人有勾串之虞，原本的羈押原因仍然存在。

裁定指出，柯等四人所涉犯罪情節，對社會的危害性不輕，審酌分工程度、國家刑罰權行使、被告的人身自由後，交保、限制住居等替代處分，尚無法防止其逃亡或勾串，為確保審判及將來的執行，認為羈押是適當且必要的手段，且合乎比例原則，故裁定延押禁見。

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