李進勇：兩公投 很多適法疑義待檢討

中選會主委李進勇（資料照）

2025/03/29 05:30

〔記者李文馨／台北報導〕立法院國民黨團廿五日將反廢死、反戒嚴兩項公投案逕付二讀，民進黨團主張違法會議、決議無效。對於公投提案，中選會主委李進勇昨在立院受訪表示，這是首次立法院依公投法十五條第二項交付的公投，很多法律適用疑義有待檢討，且這兩公投案是否符合重大政策，需從各種不同面向檢討和認定。

李指出，公投案成案要符合法律規定，中選會希望立法院第一次交付公投能夠在合法的情況下進行，但其中碰到很大的考驗，立法院依法交付的公投，僅限於重大政策的創制或複決，這兩個公投案是否符合非常基礎、重要的要件，需要大家集思廣益。

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中選會也透過文字說明，李進勇指反廢死、反戒嚴公投案並未符合公投法所定重大政策「創制」或「複決」的定義範疇，這非極少數媒體報導所稱的未符合重大政策範疇，而是尚未符合重大政策創制或複決的定義。

中選會解釋，創制是指現在政府沒有做的重大政策，擬透過公投的民主程序，希望政府能夠制定並施行新政策，這是「從無到有」的過程；「複決」則專指對政府依法實施的重要政策，擬透過公投決定的民主程序，要求政府予以廢止或停止的民主訴求。

中選會強調，公投法第卅條規定公投決定結果要有其法律效力，若是無效力的諮詢性公投者，除是否符合公投法規定外，屆時要如何施行或辦理皆可斟酌。

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