李孝亮母籲選民 不同意罷免吳沛憶

罷免吳沛憶的領銜人李孝亮（資料照）

2025/03/29 05:30

控黃呂錦茹對兒施壓、藉罷免案公報私仇

〔記者李文馨、施曉光／台北報導〕民進黨立委吳沛憶第一階段罷免提議書死亡連署逾百件，領銜人李孝亮挨告偽造文書。李孝亮母親前天控訴國民黨高層指示李任領銜人，李本人則稱沒被利用逼迫。李母昨再點名國民黨北市黨部主委黃呂錦茹施壓，疑與李孝亮親戚的私人恩怨有關；她強調，若用公報私仇推行罷免，請中正萬華鄉親不同意這種不公義的罷免。

國民黨︰李有能力為自己選擇負責

國民黨發言人楊智伃回應，李孝亮是成年人，有能力為自己的選擇負責，國民黨會堅定與李孝亮站在一起。對於李母的擔憂，楊智伃說，這出自天性，沒有人否定這份感情，但「為什麼一位年輕人依法律制度行使權利，會讓他的母親『擔心到發公開信』？」這正說明如今台灣社會的氣氛早已被綠色獨裁籠罩。

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李母則表示，看到李孝亮臉書聲明有許多國民黨大咖留言，讓她不得不再發聲明。她指出，國民黨持續施壓李孝亮，讓她不得不懷疑這和黃呂的丈夫黃秀莊與李孝亮的親戚李○鐸建築師恩怨情仇有關。

李母指出，台北市議員鍾小平說黃呂錦茹七年前選舉的小恩怨到現在還沒釋懷，更何況如果有商場上的大恩怨，找李孝亮來當領銜人是剛好而已。她說，「懇求黃呂主委，李孝亮很無辜、沒做錯事，他只是不敢違抗您們」，臉書這麼大陣仗大咖的留言，他能扛得住嗎？請各位國民黨大咖手下留情。

李母指出，很多人扭曲她是害怕所謂的綠色司法恐怖才站出來，但她從沒畏懼過司法，而是恐懼國民黨要把責任推給李孝亮，拜國民黨所賜，她才必須勇敢站出來，因為很擔心李孝亮安危。

李母強調，如果用公報私仇來推行這個罷免案，那麼吳沛憶罷免案是不公義的罷免案，她人微言輕，「但尊敬的中正萬華鄉親朋友，我們不同意這種不公義的罷免」。

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