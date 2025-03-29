「35︰8」 罷綠委連署 8件進二階

吳思瑤等8名民進黨立委罷免連署進入二階。（記者田裕華攝）

2025/03/29 05:30

陳冠廷、王美惠案 逾期未補提

〔記者李文馨／台北報導〕中選會昨公布罷免案最新罷免查對結果，目前共計四十三件立委罷免案陸續進入二階連署，除了罷免泛藍立委案卅五件，新增罷免民進黨立委案八件。據悉，包含台北市吳思瑤、吳沛憶，新北市蘇巧慧、張宏陸，台中市蔡其昌、何欣純，以及原住民立委陳瑩、伍麗華八人達標。嘉義縣陳冠廷、嘉義市王美惠的罷免案則逾期未補提。

中選會表示，三月十三日以前地方完成一階查對結果回報中選會的罷免案，經確認有卅五件立委罷免案、一件市縣長罷免案（停職中的新竹市長高虹安）、兩件市縣議員罷免案（南投縣蔡銘軒、陳玉鈴）可進入二階連署。

請繼續往下閱讀...

卅五件罷免案包含國民黨立委王鴻薇、李彥秀、葉元之、林沛祥、牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、鄭正鈐、游顥、馬文君、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、丁學忠、黃建賓、傅崐萁、林德福、張智倫、楊瓊瓔、洪孟楷、羅明才、徐巧芯、賴士葆、廖先翔、徐欣瑩、林思銘、江啟臣、羅智強、謝衣鳯、邱鎮軍共三十四人，以及無黨籍立委陳超明。

其餘7案地方選委會審查中

中選會指出，截至廿八日前，兩件立委罷免案已逾補提期限而未補提，另有八件立委罷免案可進入二階連署，據悉，包括民進黨籍台北市吳思瑤、吳沛憶，新北市蘇巧慧、張宏陸，台中市蔡其昌、何欣純，以及原住民立委陳瑩、伍麗華八人。

其餘七案包括林俊憲、王定宇、李坤城、黃捷、許智傑、吳琪銘、陳俊宇罷免案尚由地方選委會審查中。

民進黨︰一席都不能掉

對於吳思瑤等八位民進黨立委的罷免案一階連署達標，民進黨表示，國民黨對民進黨立委發起報復式的惡意罷免，充斥政治算計，民進黨將做所有黨籍優秀立委的最強後盾，一席都不能掉，讓表現優秀的立委留在國會，繼續為人民守護國家。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法